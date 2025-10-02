Pattinaggio di figura: Fournier Beaudry-Cizeron saltano la pre-season. La curiosa motivazione

La scorsa settimana in occasione del Neblhorn Trophy, competizione internazionale di pattinaggio di figura, sarebbe dovuta scendere sul ghiaccio la coppia di nuova formazione composta da Laurence Fournier Beaudry e Guillaume Cizeron, quest’ultimo noto per aver vinto l’oro olimpico a Pechino con Gabriella Papadakis (nonché l’argento a Pyeongchang 2018).

Tuttavia, malgrado la grande attesa, il binomio ha dovuto rinunciare alla gara. E il motivo è uno dei più curiosi. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese l’Equipe infatti, sembra che i due pattinatori abbiano dovuto apportare una modifica sostanziale alla rhythm dance, a causa di una possibile violazione regolamentare.

Di che si tratta? Come sappiamo, il tema di questa stagione per ciò che concerne il segmento breve delle coppie di danza è incentrato sugli Anni 90. Una selezione ad ampio spettro, in cui pattinatori possono attingere tra i generi più disparati, a condizione che rientrino nel decennio indicato. In tal senso, Fournier Beaudry-Cizeron avevano optato per due delle canzoni-simbolo dei Depeche Mode, “Enjoy the silence” e “Personal Jesus”, contenute nell’album “Violator” pubblicato proprio nel 1990 e riproposte in una versione remixata.

Ma c’è un però: a seguito di una gara interna (Il Masters de France), una giudice statunitense presente in loco avrebbe fortemente consigliato agli atleti di rivedere la musica, in quanto non conforme al regolamento. Sì perché in realtà “Personal Jesus” è in realtà uscita in formato singolo nell’agosto del 1989, precisamente il 28 agosto, quindi fuori dal range degli anni Novanta, pur essendo diventata de facto uno degli inni simbolo della generazione 90’s.

Considerando l’altissima posta in palio, Laurence e Guillaume sono dovuti correre ai ripari, saltando completamente le gare pianificate per poter cambiare spartito in corsa. Il debutto per questo motivo sarà direttamente per il Grand Prix de France, pianificato dal 17 al 19 ottobre.