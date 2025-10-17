Pattinaggio artistico a rotelle: Ciacia seconda dopo lo short inline ai Mondiali. Buona prova complessiva degli azzurri

Parte con il piede giusto l’avventura della Nazionale italiana di pattinaggio artistico a rotelle, impegnata da oggi fino al 30 ottobre ai Campionati Mondiali 2025, quest’anno in scena l’impianto Yanqing District Comprehensive Gymnasium of the Fitness Center di Pechino, in Cina. In occasione dello short program della disciplina inline, gli azzurri hanno ben figurato, occupando tutti un piazzamento sul podio.

Andiamo con ordine. Nella massima categoria femminile un paio di sbavature di rilievo hanno leggermente rallentato la rincorsa di Sofia Ciacia, al momento seconda ma con l’oro ancora nel mirino. La nostra portacolori nello specifico ha lottato nel doppio axel, eseguito con qualche patema, oltre che ruotato solo semplice il flip, lasciando così alcuni punti per strada.

Recuperando terreno con l’esecuzione delle trottole e della serie di passi (livello 3), oltre che con la superiorità nel secondo punteggio la Vice Campionessa del Mondo in carica ha così guadagnato 46.61 (26.23, 20.38), tre lunghezze in meno dell’iberica Paula Romaguera, anche lei fallosa ma abile a fare la differenza sul fronte tecnico racimolando 49.46 (29.65, 19.81). Leggermente più staccata invece Clara Barattoni, terza con 42.70 (23.57, 19.13) ma con un buon margine rispetto alla prima inseguitrice, la neutrale Vera Sergeeva, quarta con 38.92 (20.80, 19.12) e frenata da una detrazione scaturita da una violazione delle norme regolamentari per ciò che concerne il costume di gara.

In campo maschile sembra aver messo in ghiaccio la top 3 Elvis Martinello, attualmente al posto d’onore con 56.89 (36.07, 20.82) presentando un buon layout impreziosito dalla combinazione triplo toeloop/triplo toeloop/doppio toeloop ma viziato da un errore nel triplo loop, chiamato degradato dal pannello tecnico. Meglio di lui solo l’iberico David Gutierrez, unico del lotto a scollinare oltre i 61.97 (39.96, 22.01) imponendosi nei due punteggi. Solo terzo il taiwanese Yi-Fan Che, il quale non è andato oltre quota 52.21 (32.21, 20.00) commettendo diverse imprecisioni.

In categoria Junior lotta apertissima tra la furia rossa India Gonzalez, in questo momento davanti con 46.23 (26.05, 20.18) e la nostra Rachele Bianchi, seconda con 45.25 (25.19, 21.06) a causa anche di un errore nel doppio axel (sottoruotato). Chiamata a rincorrere poi Sofia De Lazzari, artefice di due cadute che hanno inchiodato il suo score a 38.37 (20.62, 19.75). Benissimo infine Nicholas Schiavon che, nonostante due detrazioni, comanda saldamente le operazioni con 37.34 (22.72, 16.62) tenendo una distanza di sicurezza dal rappresentante del Taipei Hsin-Chiao Lee, secondo con 30.36 (16.42, 13.94) e lo statunitense Jeremy Liu, terzo con 19.79 (9.29, 10.50). Domani si svolgeranno i programmi liberi.