Pattinaggio artistico a rotelle, ecco la Coppa del Mondo di obbligatori: azzurri alla ribalta

Manca sempre meno. La prossima settimana, precisamente dal 26 al 28 settembre, si svolgerà la Coppa del Mondo 2025 di pattinaggio artistico a rotelle dedicata agli obbligatori. Si tratta dell’evento più importante per la specialità rotellistica di precisione per antonomasia che, per la prima volta, andrà in scena a Buenos Aires, in Argentina, Paese che negli altri ha coltivato tanti, tantissimi Campioni.

La competizione accoglierà atleti da undici Paesi differenti, Oceania compresa, con una serie di gare che promettono spettacolo. La compagine convocata dal CT Fabio Hollan è in tal senso agguerrita e motivata a conquistare medaglie importanti proprio in una delle terre più rinomate per ciò che concerne cerchi e boccole.

Saranno della partita ad esempio Federico Buracchi, Andrea Zazzaroni e Federico Trento in campo Senior maschile, dove l’avversario numero uno saranno il portoghese Felipe Werle e lo statunitense Sean Folstein. Tra le donne l’osservata speciale sarà invece Ilaria Beretti, a caccia del secondo titolo consecutivo. Nella lista delle convocate figurano anche Gioia Belloni e Desirèè Cocchi. Mentre in categoria Junior i nomi da appuntare sono Nicola Cervellera, Tommaso Mugnaioni, Giorgia Fiori, Maria Vittoria Casoni e Sara Dinoi.

La rassegna di obbligatori sarà il preludio dei Campionati Mondiali di libero, coppie d’artistico, doppie di danza, inline, Solo Dance e Gruppi Show e Precision, in programma a Pechino (Cina) dal 18 al 30 ottobre.