Pattinaggio Artistico a rotelle
Pattinaggio artistico a rotelle, il programma dei Mondiali. Si parte con l’inline, chiudono i Gruppi Show
Si avvicina sempre di più l’evento più importante della stagione di pattinaggio artistico a rotelle. Dal 17 al 30 ottobre si svolgeranno infatti i Campionati Mondiali 2025, quest’anno in scena in Cina, nello specifico a Pechino.
Come ormai prassi, l’andamento delle tante competizioni andrà avanti a “blocchi” di specialità. Si comincerà infatti con l’inline che aprirà le ostilità nei primi due giorni di competizione. Si passerà poi alla lunga fase dedicata alla specialità libero individuale, che interesserà il periodo che va dal 19 al 23 ottobre.
Proprio il 23 partiranno anche i segmenti riservati alla danza ed alle coppie d’artistico (fino al 25), preludio dell’inizio delle ostilità per quanto riguarda la Solo Dance (26-28 ottobre). La rassegna iridata si concluderà quindi con l Gruppi show e Precision, pianificati per il 29 ed il 30 ottobre.
Di seguito il programma completo dei Campionati Mondiali 2025 di pattinaggio artistico a rotelle.
MONDIALI PATTINAGGIO ARTISTICO: IL PROGRAMMA DELL’EVENTO (ORARI ITALIANI)
Venerdì 17 ottobre
10:00 Short program Junior inline femminile
11:30 Short program Junior inline maschile
12:10 Short program Senior inline femminile
13:55 Short program Senior inline maschile
Sabato 18 ottobre
9:25 Free program Junior inline femminile
11:20 Free program Junior inline maschile
12:10 Free program Senior inline femminile
14:25 Free program Senior inline maschile
Domenica 19 ottobre
7:55 Short program Junior individuale femminile
11:40 Short program Junior individuale maschile
14:00 Cerimonia di apertura
Lunedì 20 ottobre
10:35 Short program Senior individuale femminile
Martedì 21 ottobre
6:30 Free program Junior individuale femminile (gruppi peggio piazzati dello short)
9:45 Free program Junior individuale maschile (gruppi peggio piazzati dello short)
11:25 Free program Junior individuale femminile (migliori dieci dello short)
12:50 Free program Junior individuale maschile (migliori dieci dello short)
Mercoledì 22 ottobre
7:30 Free program individuale Senior femminile (gruppi peggio piazzati dello short)
11:00 Short program individuale Senior maschile
13:05 Free program individuale Senior femminile (migliori dieci dello short)
Giovedì 23 ottobre
9:50 Free program individuale Senior maschile (gruppi peggio piazzati dello short)
11:15 Style dance coppie di danza Junior
12:30 Style dance coppie di danza Senior
14:30 Free program individuale Senior maschile (migliori 10 dello short)
Venerdì 24 ottobre
9:30 Short program coppie d’artistico Junior
10:15 Short program coppie d’artistico Senior
11:40 Free dance coppie di danza Junior
13:10 Free dance coppie di danza Senior
Sabato 25 ottobre
12:55 Free program coppie d’artistico Junior
13:55 Free program coppie d’artistico Senior
Domenica 26 ottobre
5:00 Style Dance Junior Solo Dance femminile
8:15 Style Dance Junior Solo Dance maschile
10:10 Style Dance Senio Solo Dance femminile
13:45 Style Dance Senior Solo Dance maschile
Lunedì 27 ottobre
10:20 Free Dance Junior Solo Dance femminile (gruppi peggio piazzati della style)
12:45 Free Dance Junior Solo Dance maschile (gruppi peggio piazzati della style)
14:25 Free Dance Senior Solo Dance maschile (gruppi peggio piazzati della style)
17:10 Free Dance Senior Solo Dance femminile (gruppi peggio piazzati della style)
Martedì 28 ottobre
9:00 Free dance Junior Solo dance femminile (top 10 dello style)
10:15 Free dance Junior Solo dance maschile (top 5 dello style)
11:10 Free dance Senior Solo Dance femminile (top 10 dello style)
12:25 Free dance Senior Solo Dance maschile (top 10 dalla style)
Mercoledì 29 ottobre
11:25 Finale Precision Junior
12:15 Finale Quartetti Junior
13:50 Finale Gruppi Junior
Giovedì 30 ottobre
8:40 Finale Precision Senior
9:40 Finale Quartetti Senior
11:45 Finale Piccoli Gruppi
13:40 Finale Grandi Gruppi