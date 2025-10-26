Pattinaggio artistico a rotelle: Sasso avanti dopo la style ai Mondiali, Altieri Degrassi insegue Carreno

Va in archivio una giornata intensissima ai Campionati Mondiali 2025 di pattinaggio artistico a rotelle, rassegna in fase di svolgimento in Cina, precisamente a Pechino, arrivata ad uno dei momenti più emozionanti e imprevedibili: la Solo Dance. In tal senso l’Italia si è ben difesa nella style, trovando almeno un piazzamento sul podio nei quattro segmenti tra Junior e Senior.

La notizia migliore è arrivata nella massima categoria femminile, complice l’ennesima prestazione da outstanding della detentrice del titolo Roberta Sasso, particolarmente brava nel fare la differenza grazie alla superiorità schiacciante nelle componenti del programma. L’emiliana allenata da Beatrice Lotti ha infatti guadagnato il secondo tecnico di giornata, facendo incetta di QOE positivi nei quattro elementi, due di questi chiamati di livello 4 (i cluster ed i travelling) e due di livello 3 (il pattern di midnight blues e la footwork sequence). Semplicemente devastante inoltre la qualità in termini di skating skills e in tutte le altre tre voci che compongono il secondo punteggio che le hanno concesso di superare i 70 punti con 70.30 (36.05, 34.25).

In scia la rappresentante del Paraguay Erika Alarcon Ansimoff, attualmente al posto d’onore con 68.30 (38.05, 30.25) andando su livello 4 in ogni difficoltà fatta eccezione per il pattern (livello 3). Significativo terzo posto virtuale invece per Caterina Artoni, brava a prendere il largo premendo l’acceleratore sul fronte tecnico (è il suo il primo punteggio più alto) ricevendo l’assegnazione massima e attestandosi in zona 66.77 (38.10, 28.67), score praticamente appaiato a quello dell’iberica Natalia Baldizzone Morales, rimasta leggermente attardata a causa di un’incertezza nei travelling (livello 3) e per una chiamata di livello 2 nel disegno di danza obbligata.

Sfida apertissima poi in campo maschile, con Gherardo Altieri Degrassi costretto ad inseguire il colombiano Brayan Carreno, complice anche una inopinata caduta avvenuta nelle battute iniziali della performance che ha concesso al sudamericano di approdare alla free dance con poco più di un punto di vantaggio. Ad ogni modo ottima la prestazione dell’azzurro che, esattamente come la partner, ha ricevuto una valutazione importante sulla qualità di esecuzione con due livelli 3 (pattern, footwork) e due livelli 4 (travelling, cluster). L’allievo seguito da Beatrice Lotti e Maria Teresa Marzano si è quindi dovuto accontentare di 68.94 (36.87, 33.07).

Carreno è invece leader con 70.07 (36.57, 33.50), vantando un riscontro leggermente superiore nelle components. Sorride inoltre anche Raoul Allegranti, terzo con 64.67 (35.42, 29.25) e pronto ad alzare le barricate in vista del libero, considerata la vicinanza dello spagnolo Aleix Bou, quarto con 63.43 (33.30, 30.13) a causa di una sbavatura nel pattern.

In campo Junior avanti l’olandese Quinty Van Lare, leader con 67.63 (37.25, 30.98) precedendo Maria Claudia Parziale, seconda con 63.73 (34.80, 29.93), una sola lunghezza in più sulla portoghese Ema Sousa, terza con 62.72 (34.35, 28.37). Settima moneta inoltre Alice Vedova con 57.97 (30.52, 27.45). Nei maschi ancora lotta avvincente Italia-Colombia, con Yuri Allegranti al comando delle operazioni stampando 64.70 (34.42, 30.38)ed arginando di un’incollatura Jesua Folleco, secondo con 63.90 (32.98, 30.68). Sopra quota 60 anche l’iberico Joel Ribeiro Diaz con 61.90 (31.53, 30.37). Sesta piazza infine per Luca Buonincontro con 54.22 (28.04, 27.18) perdendo punti preziosi a causa di un errore sui travelling.