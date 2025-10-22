Pallanuoto femminile, Serie A1 2025-2026: nel posticipo della terza giornata il Bogliasco supera di misura la Brizz

Si chiude con qualche giorno di ritardo la terza giornata del campionato di Serie A1 di pallanuoto femminile. È andato in scena oggi il posticipo (match spostato a causa degli impegni nelle coppe europee) tra Bogliasco e Brizz che ha visto le padrone di casa imporsi per 10-9.

Successo di misura per la squadra di Sinatra che è stata al comando per tutto il match ma sul finale ha rischiato la beffa, con le ospiti trascinate da Lombardo e Sapienza che si sono portate sulla parità, prima di essere beffate dal gol di Bozzo in superiorità allo scadere.

AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951-BRIZZ NUOTO 10-9

AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951: V. Uccella, E. Bianco, G. Bozzo 2, A. Banchi 2, K. Howarth, L. Virzi, E. Hardy 3, R. Rogondino 1, C. Paganuzzi, V. Santoro 2, M. Carpaneto, B. Bo, G. De’ Capitani Di Vimercate, S. Bozzo, F. Lucignani. All. Sinatra

BRIZZ NUOTO: A. Poor, F. Sapienza 3, A. Vitaliano, T. Lombardo 3, B. Van De Velde, M. Spampinato, R. Bianchi 1, I. Pane 1, C. Cappello, L. Mataafa, D. Spampinato 1, S. Cappello, C. Russo, E. Greco. All. Zilleri

Arbitri: Doro e Roberti vittory

Note

Parziali: 3-2 1-0 3-4 3-3 Uscita per limite di falli D. Spampinato (B) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Bogliasco 4/10 e Brizz 2/5 + un rigore.

Classifica

Rapallo Pallanuoto 8

Pallanuoto Trieste 8

L’Ekipe Orizzonte 7

SIS Roma 7

Plebiscito Padova 6

Smile Cosenza Pallanuoto 3

Brizz Nuoto 3

AGN Energia Bogliasco 1951 3

Iren Tauride L. Locatelli Genova 0

Nautilus Civitavecchia 0