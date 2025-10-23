Pallanuoto, Serie A1 2025-2026: sabato la quinta giornata. La Pallanuoto Trieste ospita il Telimar

Il campionato di serie A1 maschile non conosce soste e prosegue a ritmo sempre più serrato. Il primo turno infrasettimanale è stato rapidamente archiviato, le squadre sono pronte a tornare subito in acqua per disputare i match della quinta giornata del girone di andata.

Ad aprire le danze sarà l’anticipo di domani tra Roma Vis Nova e Circolo Canottieri Ortigia, fischio d’inizio previsto alle 18:30 con diretta tv su RaiSport + HD. I capitolini tornano davanti al pubblico amico per provare a centrare il terzo successo stagionale. Gli aretusei continuano il percorso di assemblamento di una squadra rinnovata nella maggior parte dei suoi effettivi. L’eventuale conquista di un risultato positivo rappresenterebbe un’importante iniezione di fiducia per un gruppo che sta costruendo le sue certezze.

Sono già punti pesanti in ottica lotta salvezza quelli in palio nel match della Simone Vitale. La Rari Nantes Salerno riceve l’Iren Genova Quinto, fischio d’inizio previsto alle ore 18:00, in una delle ultime uscite nel proprio fortino, la vasca salernitana, infatti, a breve chiuderà per lavori di ristrutturazione e la squadra giocherà le partite interne sul neutro di Santa Maria Capua Vetere. Il torneo è ancora nelle fasi iniziali, tre punti in uno scontro diretto assumono però già una rilevanza significativa nel percorso di chi riuscirà a conquistarli.

Nell’incontro di cartello la Pallanuoto Trieste ospita il Telimar alla Bianchi, fischio d’inizio previsto alle ore 15:30. I giuliani, reduci dal ko con il Circolo Nautico Posillipo, puntano sul fattore campo e la voglia di trovare l’immediato riscatto per riprendere quella corsa che mira ad accorciare ulteriormente le distanze dal trio di testa. La truppa allenata da Maurizio Mirarchi affronta quella che a tutti gli effetti è una prova generale in vista dell’importante trasferta europea di giovedì contro gli ungheresi del Szolnok. Il Telimar ha confermato le sue rinnovate ambizioni e la voglia di vivere un’annata da protagonista grazie all’eccellente inizio di torneo costruito su tre vittorie, l’ultima delle quali dopo i tiri di rigore, e la prevedibile sconfitta di Brescia. Tornare a casa con un risultato positivo imprimerebbe il sigillo dell’ufficialità alle concrete ambizioni europee dei palermitani.

Impegni, almeno sulla carta, scontati per il terzetto di testa: l’AN Brescia ospita la Rari Nantes Florentia, la Pro Recco riceve alla Sciorba il Circolo Nautico Posillipo, formazione da non sottovalutare, e la Banco BPM Rari Nantes Savona affronta in trasferta la Training Academy Olympic Roma.

Scopriamo nel dettaglio l’ordine degli incontri ed il programma.

QUINTA GIORNATA

Venerdì 24 ottobre

18:30 Roma Vis Nova PN- CC Ortigia 1928

Sabato 25 ottobre

14:30 AC Group CC Napoli – De Akker Team

15:00 Training Academy Olympic Roma – Banco BPM RN Savona

15:30 PN Trieste – Telimar

18:00 RN Nuoto Salerno – Iren Genova Quinto

18:30 AN Brescia Team – RN Florentia

18:30 Pro Recco Waterpolo – Ranieri Impiantistica CN Posillipo