Pallanuoto
Pallanuoto, un terzetto al comando della Serie A1: Pro Recco, Savona e Brescia a punteggio pieno
La terza giornata della regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile lascia al comando a punteggio pieno il terzetto composto da Pro Recco, Brescia e Savona: i campioni d’Italia regolano il De Akker Team per 22-13, mentre i lombardi liquidano il Telimar per 18-7, infine la Rari Nantes firma l’unica vittoria esterna del turno passando per 12-14 a Siracusa in casa dell’Ortigia.
Ad agganciare il Telimar al quarto posto a quota 6 è il Trieste, che doppia la Canottieri Napoli, sconfitta con un perentorio 22-11, mentre sale al sesto posto e passa nella colonna sinistra della classifica la Roma Vis Nova, che sconfigge la Florentia per 17-11, lasciando i toscani ancora fermi al palo.
Centrano la prima vittoria stagionale, infine sia l’Olympic Roma, che piega il Quinto per 10-8, sia il Nuoto Salerno, che supera per 13-11 il Posillipo, agganciando i corregionali a quota 3 in classifica. La Serie A1 proseguirà la prossima settimana con un turno infrasettimanale.
SERIE A1 PALLANUOTO 2025-2026
Risultati 3a giornata – Sabato 18 ottobre 2025
15:30 PALLANUOTO TRIESTE – AC GROUP CANOTTIERI NAPOLI 22-11
15:30 C.C. ORTIGIA 1928 – BANCO BPM R.N. SAVONA 12-14
16:00 TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA – IREN GENOVA QUINTO 10-8
16:00 ROMA VIS NOVA PALLANUOTO – R.N. FLORENTIA 17-11
18:00 R.N. NUOTO SALERNO – RANIERI IMPIANTISTICA C.N. POSILLIPO 13-11
18:30 AN BRESCIA TEAM – TELIMAR 18-7
18:30 PRO RECCO WATERPOLO – DE AKKER TEAM 22-13
Classifica dopo la 3a giornata
1 BANCO BPM R.N. SAVONA 9
2 PRO RECCO WATERPOLO 9
3 AN BRESCIA TEAM 9
4 TELIMAR 6
5 PALLANUOTO TRIESTE 6
6 ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 5
7 IREN GENOVA QUINTO 4
8 RANIERI IMPIANTISTICA C.N. POSILLIPO 3
9 AC GROUP CANOTTIERI NAPOLI 3
10 C.C. ORTIGIA 1928 3
11 TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA 3
12 R.N. NUOTO SALERNO 3
13 DE AKKER TEAM 0
14 R.N. FLORENTIA 0