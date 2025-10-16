Pallanuoto: sabato la terza giornata della Serie A1, l’AN Brescia ospita il Telimar nella sfida in vetta

Prosegue senza interruzioni il campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile 2025-2026. Sabato 18 ottobre in acqua tutte le squadre, come di consueto: sette le partite in programma.

Il match più atteso è lo scontro diretto tra AN Brescia e Telimar: si sfidano due compagini prime della classe a punteggio pieno. Pro Recco che proverà la consueta fuga: match casalingo con il De Akker. A seguire i liguri ci saranno i corregionali dell’RN Savona che aprono il turno in trasferta in Sicilia con l’Ortigia. Diverse le sfide salvezza in programma.

Andiamo a scoprire nel dettaglio l’ordine degli incontri ed il programma.

TERZA GIORNATA

Sabato 18 ottobre

15:30 CC Ortigia 1928 – Banco BPM RN Savona

15:30 PN Trieste – AC Group CC Napoli

16:00 Roma Vis Nova PN – RN Florentia

16:00 Training Academy Olympic Roma – Iren Genova Quinto

18:00 RN Nuoto Salerno – Ranieri Impiantistica CN Posillipo

18:30 AN Brescia Team – Telimar

18:30 Pro Recco Waterpolo – De Akker Team