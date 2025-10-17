Pallanuoto
Pallanuoto femminile, Orizzonte-Plebiscito è il big match della terza giornata. Posticipo Bogliasco-Brizz in coda
La terza giornata della regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto femminile porta in dote il big match di domani tra Orizzonte e Plebiscito nelle zone nobili della classifica e lo scontro diretto nelle posizioni calde della graduatoria tra Bogliasco e Brizz nel posticipo di mercoledì 22, necessario per l’impegno delle liguri nel fine settimana nelle qualificazioni di Euro Cup.
Nei quattro match previsti domani, come detto, l’incontro di cartello è Orizzonte-Plebiscito, con le etnee che proveranno a riscattare la sconfitta ai rigori del turno precedente subita contro il Rapallo, mentre le patavine proveranno a rimanere sole in vetta a punteggio pieno.
Ad approfittare del big match di Catania potranno essere il Rapallo, a -1 dalle venete in classifica, impegnato in trasferta a Cosenza, ed il Trieste, appaiato alle liguri in classifica, con le alabardate che giocheranno a Viterbo contro la neopromossa Civitavecchia.
Anche la SIS Roma, sconfitta a Trieste ai rigori nel turno precedente, prova a riavvicinarsi alla vetta e chiude strada alla Locatelli Genova. Nel posticipo, come detto, due formazioni che potranno lottare per il sesto posto finale ed evitare i play-out, ovvero Bogliasco e Brizz, con le acesi a quota 3 e le liguri ancora ferme al palo.
SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE 2025-2026
Programma 3a giornata
Sabato 18 ottobre 2025
14:00 SMILE COSENZA PALLANUOTO – RAPALLO PALLANUOTO Cosenza – Piscina Comunale
15:00 L’EKIPE ORIZZONTE – C.S. PLEBISCITO PD Catania – Piscina Comunale di Nesima
15:30 IREN TAURIDE L. LOCATELLI GENOVA – S.I.S. ROMA Genova – Piscina Sciorba My Sport Village
17:30 NAUTILUS CIVITAVECCHIA – PALLANUOTO TRIESTE Viterbo – Centro Federale
Mercoledì 22 ottobre 2025
13:30 AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951 – BRIZZ NUOTO Recco (GE) – Piscina Comunale “A. Ferro”
Classifica dopo la 2a giornata
1 C.S. PLEBISCITO PD 6
2 RAPALLO PALLANUOTO 5
3 PALLANUOTO TRIESTE 5
4 L’EKIPE ORIZZONTE 4
5 S.I.S. ROMA 4
6 SMILE COSENZA PALLANUOTO 3
7 BRIZZ NUOTO 3
8 AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951 0
9 IREN TAURIDE L. LOCATELLI GENOVA 0
10 NAUTILUS CIVITAVECCHIA 0