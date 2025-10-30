Pallanuoto: quinta giornata per la Serie A1, big match tra Savona e AN Brescia

Quinto turno per il campionato di Serie A1 di pallanuoto che si protrarrà per cinque giorni. Si comincia domani sera, con il derby di Napoli nell’anticipo, conclusione martedì 4 novembre, a causa degli impegni di alcune compagini nelle coppe europee.

Detto della stracittadina tra Posillipo e Canottieri Napoli, che ha sicuramente il suo fascino, il match più atteso è certamente quello di domenica 2 novembre tra RN Savona e AN Brescia, due delle tre compagini che sono in testa alla classifica a punteggio pieno. Sarà spettacolo assicurato in terra ligure. Pronta ad approfittare di qualunque risultato è la Pro Recco, che volerà in trasferta in Sicilia con il Telimar. A chiudere il turno troveremo la sfida tra Iren Genova Quinto e Trieste.

QUINTA GIORNATA

Venerdì 31 ottobre 2025

19:30: Ranieri Impiantistica CN Posillipo vs AC Group CC Napoli

Sabato 1 novembre 2025

15:00: CC Ortigia 1928 vs Training Academy Olympic Roma

15:00: Telimar vs Pro Recco Waterpolo

16:00: De Akker Team vs Roma Vis Nova PN

18:00: RN Florentia vs RN Nuoto Salerno

Domenica 2 novembre 2025

17:00: Banco BPM RN Savona vs AN Brescia Team

Martedì 4 novembre 2025

21:00: Iren Genova Quinto vs PN Trieste