Pallanuoto femminile, il Bogliasco cede di misura alle Polar Bears e manca la qualificazione all’Euro Cup

Epilogo amaro nelle qualificazioni dell’Euro Cup 2025-2026 di pallanuoto femminile per il Bogliasco 1951, che nell’ultimo match del Girone C, disputato ad Ede, nei Paesi Bassi, cede di misura alle padrone di casa neerlandesi, le Polar Bears, che vincono per 10-9.

Le Polar Bears, dunque, staccano il pass per la fase a gironi della seconda competizione europea per squadre di club, mentre le liguri retrocedono in Conference Cup, dove raggiungono altre due formazioni italiane, il Cosenza e la Brizz Nuoto.

Si completa così il quadro delle qualificate alla fase a gironi di Euro Cup, che si disputerà dall’8 novembre al 13 dicembre e che vedrà protagoniste due squadre italiane: nel Girone C l’Antenore Plebiscito Padova affronterà le francesi del Grand Nancy AC e le spagnole del Zodiac CNAB, mentre nel Girone D la Pallanuoto Trieste se la vedrà con le spagnole dell’EPlus CN Catalunya e le magiare del III Keruleti Torna Es Vivo Egylet.

EURO CUP PALLANUOTO FEMMINILE 2025-2026

QUALIFICAZIONI (Dal 17 al 19 ottobre – Passano il turno le prime e la miglior seconda)

Risultati

Girone A (a Zagabria, CRO)

ZAVK Mladost (CRO)-Panionios GSS (GRE) 9-11

Zodiac CNAB (ESP)-ZAVK Mladost (CRO) 18-4

Panionios GSS (GRE)-Zodiac CNAB (ESP) 8-14

Girone B (ad Ede, NED)

Galatasaray Zena (TUR)-ASD Bogliasco 1951 (ITA) 5-27

Polar Bears (NED)-Galatasaray Zena (TUR) 22-6

Polar Bears (NED)-ASD Bogliasco 1951 (ITA) 10-9

Girone C (a Novi Sad, SRB)

III Keruleti Torna Es Vivo Egylet (HUN)-Hapoel Yokneam (ISR) 19-20 dtr (15-15)

VK Vojvodina (SRB)-III Keruleti Torna Es Vivo Egylet (HUN) 10-13

VK Vojvodina (SRB)-Hapoel Yokneam (ISR) 8-12

Classifiche

Girone A: Zodiac CNAB (ESP) 6, Panionios GSS (GRE) 3, ZAVK Mladost (CRO) 0.

Girone B: Polar Bears (NED) 6, ASD Bogliasco 1951 (ITA) 3, Galatasaray Zena (TUR) 0.

Girone C: Hapoel Yokneam (ISR) 5, III Keruleti Torna Es Vivo Egylet (HUN) 4, VK Vojvodina (SRB) 0.

FASE A GIRONI (Dall’8 novembre al 13 dicembre)

Girone A: Lille UC (FRA), Polar Bears (NED), Ethnikos (GRE).

Girone B: BVSC Manna ABC (HUN), Hapoel Yokneam (ISR), ANC Glyfada (GRE).

Girone C: Antenore Plebiscito Padova (ITA), Grand Nancy AC (FRA), Zodiac CNAB (ESP).

Girone D: EPlus CN Catalunya (ESP), III Keruleti Torna Es Vivo Egylet (HUN), Pallanuoto Trieste (ITA).