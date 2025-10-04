Pallamano, Serie A1: Casalgrande ferma Cassano Magnago nella quarta giornata

Casalgrande ferma Cassano Magnago nella quarta giornata di Seria A1 2025/26. Sirio Toyota Teramo ottiene invece due importanti punti, mentre finisce sul 28 pari il ‘match-salvezza’ tra Cellini Padova e Germancar Nuoro.

La notizia del giorno è data dalla sconfitta di Cassano Magnago che fuori casa ha dovuto alzare bandiera bianca contro Casalgrande Padana. Le reggiane celebrano invece il loro primo successo in regular season, il duello al Pala Keope è terminato 30 a 22.

Teramo ottiene il quarto punto in stagione imponendosi per 25-34 in casa di Ferrara. Seconda sconfitta consecutiva per la formazione di Mattia Melis dopo aver perso contro Cellini Padova, équipe che ha completato sul 28 pari l’importantissimo incontro contro Nuoro.

Jomi Salerno ha regolato per 35 a 31 Leno, mentre Mezzocorona ha dovuto inchinarsi alla superiorità di AC Life Style Erice (29-39). Menzione finale per Brixen Südtirol che rispetta il pronostico della vigilia regolando per 10-23 Alì Best Espresso Mestrino. L’ultima squadra citata è tornata in campo dopo un turno di sosta derivante dai concomitanti impegni di Erice in European Cup: il match tra siciliane e venete sarà recuperato il prossimo 8 ottobre.

I RISULTATI DEL WEEKEND

Jomi Salerno – Leno 35-31

Germancar Nuoro – Cellini Padova 28-28

Mezzocorona – AC Life Style Erice 29-39

Securfox Ariosto Ferrara – Sirio Toyota Teramo 25-34

Casalgrande Padana – Cassano Magnago 30-22

Alì Best Espresso Mestrino – Brixen Südtirol 10-23