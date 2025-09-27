Pallamano
Pallamano: colpaccio Pressano nella Serie A Gold, Teamnetwork solo in testa
La quarta giornata della Serie A Gold 2025-2026 regala spettacolo e cose inattese. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio per gli incontri in agenda in questo sabato 27 settembre.
Il Teamnetwork Albatro passa 29-31 in casa del Brixen e va da solo in testa alla classifica a punteggio pieno approfittando dello scivolone interno del Conversano che cede a un Pressano, capace di imporsi meritatamente 25-32.
A proposito di affermazioni esterne: a referto ci finiscono anche i blitz del Cassano Magnago (26-30 nella tana del Metelli Cologne) e del Chiaravalle (28-32 contro lo Sparer Eppan).
Completano il quadro dei risultati il pareggio 38-38 fra Sassari e Trieste, il 36-26 del Bolzano contro gli Alperia Black Devils e 33-27 del Fasano sul Macagi Cingoli. Di seguito la classifica aggiornata, ricordando che il campionato osserverà una pausa la prossima settimana, in virtù del raduno della nazionale, in programma a Chieti dal 29 settembre al 3 ottobre.
La classifica aggiornata:
Teamnetwork Albatro Siracusa 8 pti, Conversano 6, Cassano Magnago 6, Junior Fasano 6, Trieste 5, Pressano 5*, Macagi Cingoli 4, Loacker Bozen Volskabank 4, Raimond Sassari 3*, Alperia Black Devils 2, Brixen 2, Metelli Cologne 1, Publiesse Chiaravalle 2, Sparer Eppan 0
*una partita in meno