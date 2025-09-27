Pallamano
Pallamano, Salerno e Brixen riprendono alla grande la Serie A1 2025-26
Riparte senza particolari colpi di scena dopo una settimana di pausa la Serie A1 2025/26. Le big non prendono rischi e vincono in scioltezza i propri incontri, tutti sono scesi regolarmente in campo ad eccezione di AC Life Style Erice.
Le ‘Arpie’ sono state costrette a rimandare all’8 ottobre il proprio match in casa contro Alì-Best Espresso Mestrino visti gli impegni previsti per il secondo round dell’European Cup contro le serbe dello Železničar Indija,
Jomi Salerno invece ha primeggiato come da copione contro Sirio Toyota Teramo per 21-40, mentre Brixen Südtirol ha vinto agevolmente il duello davanti ai propri tifosi contro Casalgrande Padana (28-21).
Positiva terza giornata di regular season anche per Cassano Magnago contro Nuoro (36-21). Successi nel weekend anche per Leno nei confronti di Mezzocorona (39-25) e di Cellini Padova. Le venete svettano nel finale su Securfox Ariosto Ferrara, le emiliane hanno dovuto arrendersi per un solo punto (30-29)
I RISULTATI DEL WEEKEND
Cassano Magnago – Germancar Nuoro 36-21
Brixen Südtirol – Casalgrande Padana 28-21
Leno – Mezzocorona 39-25
Sirio Toyota Teramo – Jomi Salerno 21-40
Cellini Padova – Securfox Ariosto Ferrara 30-29
AC Life Style Erice – Alì-Best Espresso Mestrino – posticipata 8 ottobre