Orro trascinante, Sylla e Romanò top scorer: gli italiani all’estero ingranano. Quando debutta Rychcliki in Polonia?

Quattro Campioni del Mondo non giocheranno nei campionati italiani durante questa stagione. Quattro azzurri che sono stati protagonisti delle cavalcate iridate inscenate dalle nostre Nazionali tra Thailandia e Filippine hanno deciso di lasciare la Superlega e la Serie A1, accasandosi presso società estere e iniziando nuove avventure con l’obiettivo di fare festa al termine dell’annata agonistica.

Alessia Orro, Myriam Sylla e Yuri Romanò hanno già debuttato. La miglior giocatrice dei Mondiali ha trascinato il Fenerbahce Istanbul alla conquista della Supercoppa di Turchia e a una bella affermazione nel match d’apertura del campionato nel ruolo di palleggiatrice, mentre la schiacciatrice ha messo a segno 16 punti ed è risultata la top-scorer nell’incontro valido per la prima giornata di Sultanlar Ligi con il suo Galatasaray Istanbul.

Il miglior bomber dei Mondiali ha invece guidato il Fakel Novy Urengoy verso la qualificazione al terzo turno della Coppa di Russia, risultando il miglior marcatore con 16 punti nella sfida disputata ieri contro il Surgut. All’appello manca soltanto Kamil Rychlicki, che ha lasciato Trento per accasarsi allo ZAKSA Kedzierzyn Kozle: quando esordirà il bomber?

Il glorioso club polacco, capace di vincere tre Champions League consecutive (2021-2023), debutterà sabato 25 ottobre contro il Lublino del fuoriclasse Wilfredo Leon in occasione della seconda giornata della Polska Liga (il testa a testa con il Warta Zawiercie, valido per la prima giornata, è stato rinviato al 29 ottobre).