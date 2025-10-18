MotoGP, la nuova griglia di partenza del GP d’Australia: Bagnaia e Binder sanzionati a Phillip Island

Come si suol dire, i guai non vengono mai da soli. Francesco Bagnaia ha dovuto affrontare un’altra giornata difficile a Phillip Island (Australia), sede del 19° appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito aussie, Pecco ha fatto fatica a portare al limite la propria Ducati e, come si era già compreso nelle prove libere di ieri e nelle pre-qualifiche, la versione di Motegi (Giappone) è rimasta isolata.

Le qualifiche, dunque, avevano seguito questo canovaccio e il riscontro finale era stato molto deludente: 11° posto. La questione, però, non si è chiusa qui. Nel corso della Q2 Pecco è finito sotto la lente di ingrandimento della Direzione Gara per una condotta poco corretta o attenta in pista.

Nella percorrenza di curva-4, Bagnaia stava procedendo in maniera piuttosto lenta e in traiettoria, non avvedendosi dell’arrivo di Marco Bezzecchi, impegnato in quel momento nel suo time-attack. Il romagnolo, in sella all’Aprilia, ha dovuto rallentare, lasciandosi andare anche a un gesto di stizza nei confronti del pilota di Chivasso.

VIDEO BAGNAIA-BEZZECCHI GP AUSTRALIA 2025

PERO EN QUÉ MUNDO VIVEN LOS ITALIANOS. Pecco Bagnaia molestando a Bezzecchi y éste echando fuera y dando sustos a todos los pilotos. Pero qué hacéis ‍♂️#MotoGP #AustralianGP pic.twitter.com/jN0JOwG1Qm — Pole (@SrPole_) October 18, 2025

La situazione è stata analizzata dagli Stewards ed è stato deciso di penalizzare Pecco per essersi fatto trovare in traiettoria a una velocità troppo ridotta, disturbando il tentativo di Bezzecchi. Per questo, gli sono state comminate tre posizioni nello schieramento e partirà dalla 14ma casella. Una situazione identica ha riguardato Brad Binder nel corso della Q1. Il sudafricano della KTM è stato sanzionato per aver creato un danno in curva-7 al francese Johann Zarco (Honda).

NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA GP AUSTRALIA MOTOGP 2025

1. Fabio Quartararo (Yamaha)

2. Marco Bezzecchi (Aprilia)

3. Jack Miller (Yamaha)

4. Raul Fernandez (Aprilia)

5. Pedro Acosta (KTM)

6. Alex Marquez (Ducati)

7. Fermin Aldeguer (Ducati)

8. Pol Espargaro (KTM)

9. Luca Marini (Honda)

10. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

11. Alex Rins (Yamaha)

12. Joan Mir (Honda)

13. Johann Zarco (Honda)

14. Francesco Bagnaia (Ducati) Penalizzato con tre posizioni in griglia per impeding a Marco Bezzecchi

15. Miguel Oliveira (Yamaha)

16. Brad Binder (KTM) Penalizzato con tre posizioni in griglia per impeding a Johann Zarco

17. Franco Morbidelli (Ducati)

18. Ai Ogura (Aprilia)

19. Lorenzo Savadori (Aprilia)

20. Enea Bastianini (KTM)

21. Somkiat Chantra (Honda)

22. Michele Pirro (Ducati)