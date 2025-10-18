Formula 1GP USA
Ordine d’arrivo F1, Sprint GP USA 2025: vince Max Verstappen, Ferrari ai piedi del podio. Out le McLaren
Il Mondiale di F1 2023 è proseguito oggi, sabato 18 ottobre, con la Sprint del GP degli USA, valido come diciannovesimo round del calendario: nella prima serata italiana è andata in scena la gara breve sul tracciato di Austin, sulla distanza di 19 giri.
Successo del neerlandese Max Verstappen (Red Bull Racing), che precede il britannico George Russell (Mercedes), secondo, mentre sale sul gradino più basso del podio lo spagnolo Carlos Sainz (Williams). Seguono le due Ferrari, con il britannico Lewis Hamilton quarto.
Quinta piazza, invece, per il compagno di squadra, il monegasco Charles Leclerc, mentre conquista la sesta posizione Alexander Albon con la Williams. Settimo posto per Yuki Tsunoda con l’altra Red Bull Racing, infine centra l’ultimo punto a disposizione l’azzurro Kimi Antonelli con la Mercedes, ottavo.
ORDINE D’ARRIVO SPRINT GP USA F1 2025
1 Max Verstappen Red Bull Racing
2 George Russell Mercedes +0.395
3 Carlos Sainz Williams +0.791
4 Lewis Hamilton Ferrari +1.224
5 Charles Leclerc Ferrari +1.825
6 Alexander Albon Williams +2.576
7 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +2.976
8 Kimi Antonelli Mercedes +4.147
9 Liam Lawson Racing Bulls +4.804
10 Pierre Gasly Alpine +5.126
11 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +5.649
12 Isack Hadjar Racing Bulls +6.228
13 Nico Hulkenberg Kick Sauber +6.624
14 Franco Colapinto Alpine +8.006
15 Oliver BearmanHaas F1 Team +13.576
RIT Esteban Ocon Haas F1 Team ritiro
RIT Lance Stroll Aston Martin ritiro
RIT Oscar Piastri McLaren ritiro
RIT Lando Norris McLaren ritiro
RIT Fernando Alonso Aston Martin ritiro