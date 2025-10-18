F1, GP USA 2025. Austin si fa di fuoco già sabato. La Sprint atto primo di un weekend rovente

Il Gran Premio degli Usa di F1 vivrà un sabato molto intenso, poiché nella giornata odierna si disputerà una Sprint race che andrà a spostare – seppur di poco – gli equilibri in classifica generale. In realtà, anche la mini-gara potrà avere un peso specifico non indifferente, soprattutto in termini psicologici.

La Red Bull si è confermata al vertice, almeno sul giro secco, e Max Verstappen ha portato la sua RB21 davanti alle due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri nella qualifica sprint di venerdì. I tre pretendenti al titolo occupano dunque le prime tre posizioni, ma scatteranno sulla griglia in ordine invertito rispetto a quello del Mondiale.

Difficile chiedere qualcosa di meglio a questo finale di 2025, che potrebbe evolvere nella parte conclusiva di campionato più interessante e incerta dal 2021 a oggi. Peraltro, di stagioni con l’Iride in palio sino al termine se ne sono viste poche nell’ultimo decennio. Dunque, ben venga questa situazione di incertezza.

Si vedrà se quanto visto in termini di prestazione pura verrà confermato anche sul passo, nonostante la Sprint Race segua dinamiche molto particolari, figlie della sua ridotta durata. Chiaramente, Verstappen proverà a vincere per affondare sempre più la propria spina nel fianco McLaren.

Correrà di rincorsa George Russell, grande protagonista a Singapore, ma sappiamo come il britannico sia diventato concreto e pragmatico. Grande curiosità attorno ai veterani Nico Hulkenberg e Fernando Alonso, capaci di guadagnarsi una posizione di prestigio e alla ricerca di un acuto.

Solo perché siamo in Italia, doveroso citare la Ferrari. Lewis Hamilton scatterà dalla quarta fila e Charles Leclerc dalla quinta. Le Rosse navigano nell’anonimato e non appaiono in grado di lasciare il segno nell’autodromo texano. Almeno nella Sprint, poi dopo di essa si ripartirà da capo con le qualifiche al GP di domani.