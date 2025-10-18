A che ora la F1 su TV8 oggi, GP USA 2025: programma qualifiche, differita in chiaro

Sabato 18 ottobre, il Gran Premio degli Usa di F1 vivrà la sua giornata più intensa, poiché ci saranno due sessioni pregnanti. Si comincia già con la Sprint, nella quale saranno conferiti punti valevoli per il Mondiale. Dopodiché si ripartirà da capo per le Qualifiche, atte a determinare un nuovo schieramento di partenza in vista del Gran Premio di domenica.

Pertanto, si torna ad avere un weekend con la Sprint. Non capitava da quasi tre mesi e da Spa-Francorchamps e bisognerà farci l’abitudine. D’altronde, il management della Formula 1 ha preso la decisione di concentrare nel quarto finale della sua stagione metà delle mini-gare previste in calendario. Dunque, tre Sprint nei primi 18 GP e altrettante negli ultimi 6!

Nel 2024, la Sprint fu appannaggio di Max Verstappen (Red Bull) davanti a Carlos Sainz (Ferrari) e Lando Norris (McLaren). Viceversa, il Gran Premio degli Stati Uniti fu un autentico trionfo del Cavallino Rampante. Doppietta Rossa, addirittura, con Leclerc primo e Sainz secondo! Cosa accadrà nel 2025? Per scoprirlo non bisogna fare altro che accomodarsi davanti alla TV.

A CHE ORA LA F1 SU TV8 OGGI

Sabato 18 ottobre

Ore 19.00 F1, Sprint – Diretta tv in chiaro.

Ore 23.00 F1, Qualifiche – Diretta tv in chiaro.

PALINSESTO GP USA F1 OGGI

TV IN CHIARO –Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, in chiaro e in diretta, sia le Qualifiche che la Sprint di Austin.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta gli odierni appuntamenti nel circuito texano. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento statunitense potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà sprint e qualifiche al medesimo orario in cui saranno trasmesse in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio degli Usa, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

DIRETTE SKY SPORT F1 – SABATO GP USA 2025 (ORARI ITALIANI)

Ore 19.00 – SPRINT su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201)* e Sky Sport 4K (213)*

Ore 23.00 – QUALIFICHE su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201)* e Sky Sport 4K (213)*

* Salvo differenti scelte editoriali dell’azienda dovute a contemporaneità con altri eventi sportivi di rilievo.