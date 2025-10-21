NASCAR, svelato il tracciato cittadino di San Diego

La NASCAR ha presentato ufficialmente il disegno del tracciato di San Diego che debutterà nel 2026. La pista, creata appositamente all’interno della ‘Base Navale di Coronado‘, si appresta per debuttare nella serie al posto del percorso non permanente di Chicago, protagonista dal 2023 al 2025.

L’appuntamento del prossimo 21 giugno sarà l’occasione perfetta per celebrare i 250° anniversario della Marina Militare degli Stati Uniti d’America. Il circuito avrà una metratura di 3.4 miglia pari a ben 5.5 km e si snoderà per 16 curve. Si tratta del tracciato più lungo del calendario, road course permanenti inclusi.

Pilots, prepare for takeoff. NASCAR will tackle the longest track of the season at @NASCARSanDiego in 2026. pic.twitter.com/80ISDXPPPD — NASCAR (@NASCAR) October 21, 2025

Amy Lupo, Presidente della NASCAR San Diego, ha affermato in una nota ufficiale. “È emozionante condividere finalmente il layout del circuito cittadino. L’attesa per questo evento è già alta e sappiamo che questo tracciato aumenterà ulteriormente il livello di entusiasmo. Non vediamo l’ora di vedere le auto scendere in pista”.

Gli organizzatori hanno deciso di intitolare il rettilineo principale al Comandante Theodore Ellyson, primo ufficiale della Marina degli Stati Uniti designato come aviatore. Da segnalare anche la scenografica curva 5 posta accanto l’attracco di due portaerei e curva 14, definita Runway Road perché posta vicino all’estremità nord della pista 18/36 dell’Halsey Field.

L’accesso venerdì sarà riservato esclusivamente ai membri della Marina Militare degli Stati Uniti presso la Base Navale di Coronado e a un numero limitato di residenti di Coronado. Il primo giorno è prevista la prova della NASCAR Truck Series, mentre sabato e domenica la sede militare verrà aperta ai tifosi per seguire gli eventi della NASCAR O’Reilly Auto Parts Series (sabato) e della NASCAR Cup Series (domenica).