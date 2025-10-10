MotoGP, Ducati sostituirà Marc Marquez in Australia: la scelta ricade su Michele Pirro

Week end di pausa per il Motomondiale. Dopo l’appuntamento a Mandalika (Indonesia), il Circus delle due-ruote tira il fiato in vista del round australiano di Phillip Island. Sui saliscendi aussie lo spettacolo mancherà di certo, ma in MotoGP non ci sarà il punto di riferimento di questa stagione, il neo campione del mondo Marc Marquez.

Come è noto, il pilota della Ducati non prenderà parte al fine-settimana in Australia dal 17 al 19 ottobre e al week end successivo (24-26 ottobre) in Malesia. L’asso nativo di Cervera, infortunatosi nella gara indonesiana poco dopo il via nell’incidente con Marco Bezzecchi (Aprilia), si è sottoposto nei giorni scorsi a ulteriori esami.

I controlli hanno evidenziato una frattura al processo coracoideo e una lesione ai legamenti della spalla destra. Per fortuna non ci sono legami con quanto era accaduto al Cabroncito nel noto crash del 2020 a Jerez de la Frontera (Spagna). Una caduta che ha rischiato di porre fine alla carriera del campione spagnolo.

A valle di quanto accaduto, la scuderia di Borgo Panigale ha deciso di sostituire Marc per il prossimo round australiano con il collaudatore Michele Pirro. Sarà dunque il centauro italiano ad affiancare Francesco Bagnaia a Phillip Island. La comunicazione di Ducati si lega, allo stato attuale delle cose, solo a un impiego nella terra dei canguri. Vedremo se questo sarà confermato a Sepang.