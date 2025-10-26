NASCAR, Byron elimina Blaney vincendo a Martinsville. Anche Larson in finale

William Byron vince ed elimina dalla corsa al titolo nella NASCAR Cup Series Ryan Blaney dopo una nuova avvincente sfida in quel di Martinsville. Il #24 di Hendrick Motorsports, grazie alla terza affermazione nel leggendario catino che sorge in Virginia, agguanta un pass per la finale di settimana prossima insieme al compagno di squadra Kyle Larson, le due Chevrolet Camaro sfideranno settimana prossima le due Toyota Camry Joe Gibbs Racing di Chase Briscoe e Denny Hamlin.

Dopo le prime due Stage dominate dalla Chevrolet Camaro #24 Hendrick Motorsports di William Byron, la competizione è passata nelle mani della Ford Mustang #12 Team Penske di Ryan Blaney. I due protagonisti, obbligati a vincere di fatto per continuare il cammino verso la finale di settimana prossima, hanno iniziato ad inseguirsi con un minimo scarto nei confronti di Ross Chastain (Trackhouse Racing Chevrolet #1) e Josh Berry (Woods Brothers Racing Ford #21).

A 44 giri dalla fine è arrivato l’attacco ed il sorpasso di Byron ai danni di Blaney. Il nativo di Charlotte ha preso di forza la vetta, l’ex campione della serie si è accodato prima di riavvicinarsi nel finale in seguito ad una bandiera gialla per un problema a Carson Hocevar (Spire Motorsports Chevrolet #77).

Il restart non ha modificato le carte in tavola: Byron ha saputo tenere la posizione su Blaney e la Chevy #9 Hendrick Motorsports di Chase Elliott. Anche il georgiano non è stato in grado di entrare nella finale dei Playoffs, escluso insieme ad altri protagonisti di peso come Joey Logano (Penske Ford #12) e Christopher Bell (Joe Gibbs Racing Toyota #20).

Eliminato anche Blaney in seguito al successo di Byron che nella singola giornata odierna ha condotto oltre 300 giri al comando dei 500 previsti.Si salva invece Kyle Larsongrazie al quinto posto sotto la bandiera a scacchi davanti alla Ford Mustang #60 RFK Racing di Ryan Preece ed alla già citata Toyota #20 di Bell.

Settimana prossima il Championship 4 della NASCAR Cup Series 2025 a Phoenix.

CLASSIFICA NASCAR CUP SERIES MARTINSVILLE

24 RUN William Byron (P) Chv 500 20.071 94.345 19.750 95.878 6

12 RUN Ryan Blaney (P) Frd 500 0.717 0.717 20.134 94.05 19.809 95.593 7

9 RUN Chase Elliott (P) Chv 500 1.738 1.021 20.144 94.003 19.825 95.516 7

1 RUN Ross Chastain Chv 500 2.511 0.773 20.327 93.157 19.839 95.448 8

5 RUN Kyle Larson (P) Chv 500 3.418 0.907 20.273 93.405 20.003 94.666 7

60 RUN Ryan Preece Frd 500 3.716 0.298 20.195 93.766 19.994 94.708 7

20 RUN Christopher Bell (P) Tyt 500 4.326 0.610 20.285 93.35 19.993 94.713 8

22 RUN Joey Logano (P) Frd 500 4.538 0.212 20.319 93.194 19.965 94.846 8

34 RUN Todd Gilliland Frd 500 4.892 0.354 20.366 92.978 20.045 94.467 7

21 RUN Josh Berry Frd 500 5.874 0.982 20.375 92.937 20.105 94.186 9

45 RUN Tyler Reddick Tyt 500 6.005 0.131 20.749 91.262 20.122 94.106 8

54 RUN Ty Gibbs Tyt 500 6.428 0.423 20.433 92.674 20.169 93.887 8

8 RUN Kyle Busch Chv 500 6.605 0.177 20.411 92.774 20.231 93.599 9

88 RUN Shane Van Gisbergen Chv 500 7.050 0.445 20.435 92.665 20.221 93.645 8

2 RUN Austin Cindric Frd 500 7.351 0.301 20.339 93.102 20.193 93.775 8

3 RUN Austin Dillon Chv 500 7.523 0.172 20.492 92.407 20.301 93.276 9

41 RUN Cole Custer Frd 500 15.795 8.272 21.297 88.914 20.276