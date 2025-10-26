Ordine d’arrivo F1, GP Messico 2025: Norris vince, Leclerc sul podio, Antonelli davanti a Russell

Oggi è andato in scena il GP del Messico 2025, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul tracciato di Città del Messico. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto sull’impegnativo circuito in altura, con l’ambizione di conquistare la vittoria, i piazzamenti sul podio e i posti che garantivano punti fondamentali in ottica classifica generale.

Lando Norris ha vinto il GP del Messico dopo essere scattato dalla pole position e non avere mai tentennato nel corso dei settantuno giri previsti. Il pilota britannico si è scatenato al volante della McLaren ed è balzato in testa alla classifica del Mondiale, con un solo punto di vantaggio sul suo compagno di squadra Oscar Piastri. L’australiano della McLaren si è trovato costretto a una gara in rimonta e ha chiuso al quinto posto dietro alla sorprendente Haas di Oliver Bearman.

Charles Leclerc ha conquistato una pregevole seconda posizione con la Ferrari, distinguendosi per la gestione delle gomme nel finale dopo una partenza concitata in cui non si è tirato indietro nel corpo a corpo. Il monegasco è riuscito a tenersi alle spalle un arrembante Max Verstappen, terzo con la Red Bull e in lotta per provare a sorprendere le due McLaren nella lotta per il titolo iridato.

Lewis Hamilton ha dovuto scontare una penalità di dieci secondi per un contatto molto dubbio con Verstappen e ha chiuso in ottava posizione con l’altra Ferrari, alle spalle delle due Mercedes: Kimi Antonelli sesto, per la prima volta in stagione davanti a George Russell, tra l’altro dopo un doppio cambio di posizione per ordine di scuderia con l’intento di lasciarsi Piastri alle spalle.

A punti anche Esteban Ocon con la Haas e Gabriel Bortoleto con la Kick Sauber. Di seguito l’ordine d’arrivo del GP del Messico 2025, i risultati e la classifica della gara del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Città del Messico.

ORDINE D’ARRIVO GP MESSICO F1 2025

1. Lando Norris (McLaren)

2. Charles Leclerc (Ferrari)

3. Max Verstappen (Red Bull)

4. Oliver Bearman (Haas)

5. Oscar Piastri (McLaren)

6. Kimi Antonelli (Mercedes)

7. George Russell (Mercedes)

8. Lewis Hamilton (Ferrari)

9. Esteban Ocon (Haas)

10. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

11. Yuki Tsunoda (Red Bull)

12. Alexander Albon (Williams)

13. Isack Hadjar (Racing Bulls)

14. Lance Stroll (Aston Martin)

15. Pierre Gasly (Alpine)

16. Franco Colapinto (Alpine)

Rit. Carlos Sainz (Williams)

Rit. Fernando Alonso (Aston Martin)

Rit. Nico Hulkenberg (Kick Sauber)

Rit. Liam Lawson (Racing Bulls)

RISULTATI E CLASSIFICA GP MESSICO F1 2025

1 Lando Norris McLaren Leader 1

2 Charles Leclerc Ferrari +30.324 1

3 Max Verstappen Red Bull Racin +31.049 1

4 Oliver Bearman Haas F1 Team +40.955 2

5 Oscar Piastri McLaren +42.065 2

6 Kimi Antonelli Mercedes +47.837 2

7 George Russell Mercedes +50.287 2

8 Lewis Hamilton Ferrari +56.446 2

9 Esteban Ocon Haas F1 Team +75.464 1

10 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +76.863 1

11 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +79.048 1

12 Alexander Albon Williams 1 L 1

13 Isack Hadjar Racing Bulls 1 L 1

14 Lance Stroll Aston Martin 1 L 2

15 Pierre Gasly Alpine 1 L 1

16 Franco Colapinto Alpine 1 L 1

17 Carlos Sainz Williams – – 3

18 Fernando Alonso Aston Martin – – 2

19 Nico Hulkenberg Kick Sauber – – 1

20 Liam Lawson Racing Bulls – – 2