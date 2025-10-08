NASCAR, aumento di potenza in alcune piste nel 2026

La NASCAR ha confermato che dal 2026 in alcune corse le vetture avranno a disposizione 750 cavalli contro i 650 attualmente predisposti per le Next Gen che corrono dal 2022 nella NASCAR Cup Series. La novità riguarderà anche gli appuntamenti all’interno dei road course di Circuit of The Americas, Watkins Glen, San Diego, Sonoma e Charlotte Roval.

John Probst, vicepresidente esecutivo della NASCAR e responsabile dello sviluppo corse, ha commentato in una nota: “Come per qualsiasi altro cambiamento prendiamo in considerazione tifosi, piloti e tutti coloro che sono coinvolti nella serie. Se tutto va bene, non escluderei di aumentare la potenza sui miglio e mezzo e oltre”.

Tutti gli ovali che avranno questa novità non superano la metratura di 1 miglio e mezzo. In merito citiamo quindi Bowman Gray Stadium, Phoenix, Darlington, Martinsville, Bristol, Dover, Nashville, North Wilkesboro, Iowa, Richmond, New Hampshire e World Wide Technology Raceway a Gateway. Chiaramente sono esclusi anche i Superspeedway di Daytona e Talladega oltre al velocissimo impianto del Michigan.

Probst ha affermato che sono state prese in considerazione anche cifre più elevate, ma un ritorno ai propulsori da 900 cavalli è stato momentaneamente scartato. Ulteriori dettagli verranno offerti dopo la conclusione della NASCAR che avverrà nuovamente ad inizio novembre in quel di Phoenix (Arizona).

La NASCAR sta anche studiando un nuovo format di Playoffs per la parte conclusiva del campionato. Non è da escludere anche la completa rimozione della parte più importante della stagione, inserita per la prima volta dal 2003 con un meccanismo completamente differente rispetto a quello attuale.