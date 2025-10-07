F1, Toto Wolff sul rinnovo di Russell: “Le cose belle richiedono tempo, George è stato formidabile quest’anno”

George Russell ha vinto il Gran Premio di Singapore 2025 ma, a sei gare dalla fine della stagione, non ha ancora firmato nessun contratto per il 2026. Ha del paradossale la situazione che il pilota Mercedes sta vivendo, nonostante le ottime prestazioni messe a segno quest’anno. Le parti sembra ogni giorno sempre più vicine e la trattativa per il rinnovo sempre poter sbloccarsi a breve.

Come riportato da autosport.com, Toto Wolff, CEO e Team Principal della Mercedes, si è così espresso sulle voci del rinnovo del britannico: “Per quanto riguarda i contratti, le cose belle richiedono tempo. È una questione di dettagli, non di grandi argomenti. Lo annunceremo presto. È stato formidabile quest’anno. Non ho visto errori. Ci sono stati weekend in cui lui stesso ha detto: ‘Avrei potuto fare di più, e non ho fatto una bella gara’. Ma questo succede a qualsiasi pilota. Lo si può vedere quando l’auto ed il pilota si fondano ed il pilota è al di sopra di tutto, questa diventa una formula dominante, ed è ciò che abbiamo visto qui a Singapore”.

Anche il diretto interessato ha voluto ribadire la pazienza nel dover firmare un contratto così importante. Russell ha infatti dichiarato: “Penso che per qualsiasi pilota, quando si arriva a un certo punto della carriera, le cose debbano essere fatte per bene. Ogni volta che si rinnova un contratto, è il più importante della vita e deve essere fatto con la massima cura. Non c’è nulla di cui preoccuparsi, e tutto verrà fatto quando verrà fatto”.