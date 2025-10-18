Nadia Battocletti torna in gara! Primo test dopo i Mondiali alla Corsa dei Castelli

Un mese dopo le grandi imprese di Tokyo, Nadia Battocletti torna in gara domenica 19 ottobre per una 10 chilometri sulle strade di Trieste in occasione della Corsa dei Castelli 2025. La regina del mezzofondo europeo, diventata ormai nell’ultimo biennio una big assoluta anche a livello globale, sarà la grande stella attesa ai nastri di partenza della nona edizione di questa kermesse.

Nel complesso saranno circa 4 mila i partecipanti (quota record) di una competizione aperta anche agli agonisti amatori, che animeranno il centro di Trieste per una fantastica giornata di running. Per l’occasione sono state effettuate alcune modifiche al percorso, rendendolo più veloce e scorrevole rispetto agli anni scorsi pur confermando la partenza sotto il Castello di Miramare.

L’unica curva è prevista dopo il transito all’interno di Porto Vecchio-Porto Vivo, con il traguardo collocato per la prima volta in Piazza Unità d’Italia. La novità più rilevante è la scomparsa dal percorso della salita al Castello di San Giusto, un’asperità che poteva sicuramente fare la differenza rallentando però il tempo finale della corsa per i top runner.

Battocletti è la primatista nazionale della specialità, con i 31’10” della vittoria agli Europei su strada dello scorso aprile in Belgio, ma soprattutto detiene il titolo continentale di corsa campestre e nei 10.000 metri su pista è vice-campionessa olimpica e mondiale in carica, senza considerare l’oro europeo di Roma a giugno del 2024.