Nadia Battocletti torna in gara! Instancabile dopo le medaglie mondiali, impegno su strada

Nadia Battocletti sarà la prima azzurra a tornare in gara dopo i Mondiali 2025 di atletica, che si sono conclusi lo scorso 21 settembre a Tokyo. La fuoriclasse trentina aveva brillato nella capitale giapponese, conquistando due medaglie (argento sui 10.000 metri e bronzo sulla mezza distanza) e diventando così la prima donna italiana a salire sul podio in due occasioni della stessa rassegna iridata.

L’argento olimpico dei 10.000 metri ha deciso di partecipare alla Corsa dei Castelli, che andrà in scena domenica 19 ottobre a Trieste. Si tratta di una corsa su strada, superficie congeniale alle caratteristiche della nostra portacolori, che in questa stagione si è laureata Campionessa d’Europa sui 10 km (detiene quattro corone continentali considerando 5.000, 10.000 e cross).

Nel capoluogo giuliano si cimenterà su questa distanza, lungo un percorso che prevede la partenza sotto il Castello di Miramare, il proseguimento verso il centro cittadino e all’interno di Porto Vecchio – Porto Vivo, l’arrivo a Piazza Unità d’Italia. Il tracciato sarà dunque più veloce rispetto al passato, visto che è stata tolta l’impegnativa salita al Castello di San Giusto. Nella stessa giornata si svolgerà anche l’International Road Race Running Match U23, a cui hanno già aderito Italia, Danimarca, Inghilterra, Svizzera, Turchia, Romania, Armenia.