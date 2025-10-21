Musetti parte bene a Vienna. Bella vittoria con Medjedovic all’esordio

Comincia nel migliore dei modi il cammino di Lorenzo Musetti nell’ATP 500 di Vienna. Il tennista toscano ha sconfitto al primo turno il serbo Hamad Medjedovic, che è entrato in tabellone come lucky loser, vista la rinuncia improvvisa di Stefanos Tstisipas, che sarebbe dovuto essere l’avversario del toscano. Musetti si è imposto in due set con il punteggio di 6-4 6-3 dopo un’ora e diciotto minuti di gioco.

Davvero benissimo Musetti con la prima di servizio, visto che ha vinto 23 dei 25 punti giocati con questo colpo. Per l’azzurro ci sono stati anche 7 ace e ha concluso poi con 20 vincenti contro i 16 del serbo. Sono invece ben 31 gli errori non forzati di Medjedovic contro i soli 10 dell’azzurro.

Medjedovic parte fortissimo e con due bellissimi vincenti si prende il break nel primo game. La reazione di Musetti, però, non si fa attendere e il toscano piazza il controbreak immediato. Dopo questo inizio scoppiettante ci sono sette giochi consecutivi dove entrambi i tennisti tengono abbastanza agevolmente i propri turni di servizio. Nel decimo game, però, Musetti si procura due palle break che sono anche due set point. Basta la prima perché il serbo sbaglia malamente a rete con la volée di rovescio e l’azzurro chiude così sul 6-4.

Nelle prime battute del secondo set Musetti non concede nulla al servizio, mentre si procura una palla break subito nel secondo gioco. Il serbo, però, riesce ad annullarla anche con un pizzico di fortuna, visto che la sua palla corta tocca il nastro e ricade subito dopo, con Musetti che mette in rete un miracoloso recupero. Le palle break diventano tre nell’ottavo game per un eccellente Musetti. Medjedovic annulla con merito le prime due, ma sulla terza affossa il dritto. Musetti non lascia spazio a repliche e chiude al secondo match point sul 6-3.

Ad attendere ora Musetti c’è l’argentino Tomas Martin Etcheverry, che oggi ha sconfitto la wild card norvegese Nicolai Budkov Kjaer con un duplice 6-3. Il numero quattro del seeding ha assolutamente bisogno di fare più strada possibile a Vienna, visto che è in piena lotta per un posto alle ATP Finals di Torino.