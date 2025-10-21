Lorenzo Musetti ammette: “La realtà è che non sono in una situazione molto comoda”

Lorenzo Musetti è nel pieno della corsa per la conquista delle ATP Finals. Il toscano è all’ottavo posto nella Race, ovvero la classifica di rendimento del 2025, con 3485 punti all’attivo. Visto il successo a Bruxelles del canadese Felix Auger-Aliassime, il suo margine di vantaggio si è assottigliato sul nativo di Montreal a 340 lunghezze.

Per questo, sarà importante fare bene nel prossimo torneo a Vienna, mentre Auger-Aliassime sarà impegnato a Basilea. “La realtà è che non è una situazione molto comoda, anche se ovviamente tutti quelli che mi inseguono dovranno giocare molto bene se vogliono prendermi il posto. Sfortunatamente, vedo che quasi tutti lo stanno facendo (ride), che si stanno avvicinando sempre di più, e questo mi mette addosso una pressione extra“, ha dichiarato Lorenzo al Media-Day.

“In questi ultimi due tornei non sono andato come speravo, ho lasciato scappare buone opportunità per allungare in classifica, ma ora sono qui a Vienna, concentrato solo sul prossimo match. Non voglio perdere tempo a pensare ai punti o al ranking, preferisco concentrarmi sui miei incontri e su quello che posso controllare“, ha aggiunto l’azzurro che quest’oggi esordirà contro il greco Stefanos Tsitsipas.

Il tennista italiano ha voluto mostrare anche vicinanza a Holger Rune, infortunatosi nella semifinale dell’ATP250 di Stoccolma (lesione del tendine d’Achille): “C’erano tanti nomi in questa corsa, anche Holger, ma purtroppo ha avuto quella brutta lesione. Gli auguro una pronta guarigione e tanta fortuna per il futuro, spero che possa tornare più forte di prima“.