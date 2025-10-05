MotoGP, Pedro Acosta: “Ho dovuto gestire la pressione delle gomme, contento del podio”

Si conclude con la vittoria di Fermin Aldeguer il Gran Premio di Indonesia 2025, diciottesimo appuntamento del Motomondiale. Sul tracciato di Mandalike lo spagnolo ha condotto una gara perfetta, condizionata dalle cadute e dagli errori, prendendo la testa della corsa al settimo giro e scavando un solco enorme dai suoi avversari. Prima affermazione in MotoGP per il classe 2005, il secondo vincitore più giovane dopo Marc Marquez.

Seconda posizione per uno scatenato Pedro Acosta (+6.987) che, negli ultimi giri, ha alzato il ritmo superando Alex Marquez. Terzo proprio lo spagnolo in sella alla Ducati del Team Gresini (+7.896). Ai microfoni di Sky Sport, Pedro Acosta ha dichiarato: “Contento per la gara di oggi, sappiamo dove non sono competitivo. Abbiamo gestito una gara veramente difficile, con tanta difficoltà a mantenere la pressione sulla gomma anteriore. Avevo un problema con la pressione, per questo sono stato sorpassato da Rins e da Alex. Poi ho dovuto fare un push per prendere Marquez ma avevo un buon ritmo. Avevo un potenziale superiore.”

“Devo essere contento, prima KTM e sul podio, Binder ha fatto quarto quindi siamo felici. La nostra moto lavora con le gomme più dure, questo il motivo della scelta della hard. Dobbiamo migliorare nella gestione gomme. È stata una gara matura da parte mia, sono stato bravo a gestire le pressioni delle gomme. Contento anche per Aldeguer e per tutta Murcia, ha fatto un lavoro intelligente. Il nostro momento è vicino, stiamo facendo bene”, ha poi concluso lo spagnolo.