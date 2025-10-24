MotoGP, Sepang terra di conquista per Acosta? Occhio alle qualifiche e alla pioggia…

Alle ore 9:00 di sabato 25 ottobre scatterà la Sprint di Sepang, primo atto del weekend del Gran Premio di Malesia del Motomondiale. Nonostante ci sia poco in palio, eccezion fatta per la gloria di giornata, quanto visto nella giornata di venerdì lascia presupporre che il Day-2 possa essere effervescente.

Per la verità, si comincerà a fare sul serio già dalle 4:50 del nostro Paese, quando scatteranno le qualifiche. Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia, contendenti per il terzo posto in classifica generale, dovranno difatti passare dal Q1. Aprilia non appare sul pezzo, a Sepang, mentre Pecco si barcamena per l’ennesima volta. La mediocrità del venerdì è un passo avanti rispetto all’anonimato di Mandalika e Phillip Island, ma non rappresenta certo l’eccellenza.

Stupisce l’inconsistenza delle RS-GP, poiché il già citato Bezzecchi e Raul Fernandez sono passati letteralmente dalle stelle alle stalle. Se non si verificherà una crescita repentina, i due grandi protagonisti delle competizioni australiani saranno costretti a recitare ruoli da compara.

Ciò presuppone un ribaltamento dei valori e chissà che non possa essere la volta buona per Pedro Acosta, il quale però è finito a terra due volte quest’oggi. Il venerdì ha regalato, inoltre, un Sole davvero Levante, perché le Case giapponesi hanno gonfiato il petto. Tuttavia è solo il primo giorno, in una scala da 1 a 10 conta 2. Per ora siamo nel campo degli indizi.

Le prime sentenze verranno emesse dal sabato, come sempre. Le qualifiche rappresenteranno il Giudice Istruttore, che dovrà tenere in considerazione il fattore meteo, come sempre incerto e pronto a mandare i valori a carte quarantotto, aggiungendo confusione al marasma dei valori già in esser.