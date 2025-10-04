MotoGP, Fermin Aldeguer: “Bezzecchi oggi era più veloce, non è bello perdere all’ultima curva”

Si conclude con la vittoria di Marco Bezzecchi la Sprint Race del Gran Premio di Indonesia 2025, diciottesimo appuntamento del Motomondiale. Il centauro azzurro, partito dalla pole, è scivolato presto in ottava posizione dopo un avvio non perfetto ma, in sella alla sua Aprilia, ha dato vita ad una rimonta formidabile, conclusa all’ultimo giro con il sorpasso della vittoria.

Secondo un ottimo Fermin Aldeguer (Ducari, +0.157), beffato solo all’ultimo da Marco Bezzecchi. Completa il podio l’altra Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez (+4.062), al primo podio in carriera in MotoGP. Settimo invece il campione del mondo Marc Marquez (+9.772) che ha dovuto anche effettuare un long lap penalty per un contatto con Rins.

Tornano le difficoltà di Francesco Bagnaia che chiude in quattordicesima posizione (+29.393) lontanissimo dai primi. Ai microfoni di Sky Sport, Fermin Aldeguer, secondo nella Sprint, ha dichiarato: “Ho fatto una partenza molto buona, oggi l’idea era quella di seguire Bezzecchi. Ho approfittato del suo errore in partenza per aprire il miglior gap possibile ma quando ho rivisto Bez vicino mi sono detto che non avevo chance. Ho provato ad essere calmo, non fare errori, ma sapevo che lui avevo un passo in più”.

“Non è bello perdere all’ultimo giro dopo essere stato sempre in testa ma va bene così, dobbiamo imparare. Ho provato ad uscire forte alla 8 e staccare tardi ma lui ci ha provato andando più dritto e siamo andati larghi. Poi ho riprovato il sorpasso ma non ci sono riuscito. Ho finito la Sprint un po’ in crisi, è normale che le gomme calano ma domani nessuno rischierà tantissimo”, ha poi concluso lo spagnolo.