LIVE MotoGP, GP Indonesia 2025 in DIRETTA: qualifiche nella notte, Sprint al mattino

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end del GP d’Indonesia, tappa del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Mandalika day-2 dell’appuntamento asiatico nel quale i piloti saranno chiamati a un impegno di non poco conto, dal momento che quest’oggi bisognerà massimizzare la prestazione nelle qualifiche e nella Sprint Race.

Un venerdì molto complicato per la Ducati ufficiale, con entrambi i suoi piloti fuori dalla Q2. Marc Marquez e Francesco Bagnaia non sono riusciti a rientrare nel novero della top-10 nelle pre-qualifiche, facendo tanta fatica nell’avere il giusto feeling con l’anteriore. Per Marc un fine-settimana particolare, posteriore ai festeggiamenti del suo nono titolo mondiale in carriera.

Pecco si aspettava molto di più, dopo aver incantato nel round a Motegi (Giappone). Un bel passo indietro dal punto di vista della performance che a Borgo Panigale non si aspettavano. Vedremo se la quadra sarà trovata. Molto bene, invece, Marco Bezzecchi. Il romagnolo, sull’Aprilia, è stato velocissimo nelle pre-qualifiche menzionate e si candida al ruolo di primattore in questo week end.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end del GP d’Indonesia, tappa del Mondiale 2025 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia con la seconda sessione di prove libere dalle 04.10 italiane, a precedere le qualifiche (dalle 04.50). La Sprint Race inizierà dalle 09.00 nostrane. Buon divertimento!