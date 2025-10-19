MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Una gara tostissima, mi sono svegliato con la febbre. Feeling con l’anteriore incredibile”

Due giorni dai connotati opposti per Fabio Di Giannantonio a Phillip Island (Australia), sede del 19° appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito aussie il pilota della Ducati VR46 ha colto un’eccezionale piazza d’onore, dopo aver concluso le qualifiche al decimo posto. Un time-attack nel quale Di Giannantonio non è stato in grado di esprimersi come avrebbe voluto.

Il tutto è stato reso ancor più complicato dalle non perfette condizioni di salute: “È stata una gara difficilissima. Partivo dalla decima piazzola e stamattina mi sono svegliato con la febbre. Chiaramente, non è stato un fattore favorevole, ma bisognava spingere. Ci sono riuscito, ho fatto diversi sorpassi“, ha raccontato il pilota italiano ai microfoni di Sky Sport.

“Con Acosta è stato un bel duello, lui frenava fortissimo, ma io avevo grande confidenza sul davanti. Una prestazione speciale, che però un po’ d’amaro in bocca me la lascia perché fossi partito più avanti avrei potuto anche puntare alla vittoria. Tuttavia, ci portiamo una bella domenica da cui ripartire, sperando di replicare altrove questo feeling con l’anteriore“, ha aggiunto il centauro romano.

Di Giannantonio ha anche rivelato: “A volte succedono cose che vanno fuori dal nostro controllo e io sinceramente non sono stato capace di andar forte ieri nelle qualifiche. Una cosa non semplice da spiegare. Però, come detto, mi proietto alla Malesia con questa fiducia con la moto perché sappiamo come avere un davanti solido sia la chiave per essere veloci“.