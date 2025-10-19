Raul Fernandez batte Di Giannantonio e Bezzecchi nel GP d’Australia, altra caduta per Bagnaia

Il massimo possibile. Marco Bezzecchi ci ha provato a trionfare nel GP d’Australia, 19° appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Phillip Island, il romagnolo era reduce dal trionfo nella Sprint Race, ma doveva fare i conti con una grande difficoltà: affrontare un doppio long lap penalty dopo quanto accaduto a Mandalika (Indonesia).

Il crash provocato nella gara indonesiana, con Marc Marquez a farne le spese, è costato non poco in questo round. Bezzecchi ha fatto tutto quello che poteva: partire forte e provare a prendersi del margine, dovendo scontare le due sanzioni entro uno slot temporale preciso. E così il terzo posto ha il sapore quasi del successo, visti la rimonta e i sorpassi pregevoli ai danni di Alex Marquez (Ducati Gresini), quarto alla fine, e di Pedro Acosta (KTM), quinto al termine.

La vittoria è andata a un bravissimo Raul Fernandez che, dopo aver concluso ieri sul podio nella Sprint, ha messo in mostra un ritmo incredibile sull’Aprilia Trackhouse. L’iberico ha preceduto un eccellente Fabio Di Giannantonio (Ducati), distanziato di 1.418 e protagonista anch’egli di una gara in rimonta. Terzo, come detto, “Bezz” a 2.410. Un GP in cui si deve prendere atto della top-10 di Luca Marini (Honda), sesto a 7.940, e di Enea Bastianini (KTM Tech3), nono a 14.076.

Allo stesso modo, si è annotata un’altra domenica da incubo per Francesco Bagnaia. Scattato dalla 14ma casella, Pecco ha sempre orbitato nelle retrovie, stazionando in tredicesima posizione. Un GP che gli avrebbe portato qualche punto, ma neanche questa soddisfazione c’è stata. Nelle ultime battute, infatti, la caduta in curva-6 (“Siberia”) ha portato a uno zero che costa la terza posizione nella classifica mondiale. Bezzecchi, infatti, lo scavalca (282), con 8 lunghezze di margine. Un brutto colpo per il pilota di Chivasso.

RISULTATI E CLASSIFICA GP AUSTRALIA MOTOGP 2025

1 Raul Fernández 25 – 1:29.268 27 347.3 Aprilia Trackhouse MotoGP Team

2 Fabio Di Giannantonio 49 +1.418 1:28.859 27 349.5 Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team

3 Marco Bezzecchi 72 +2.410 1:28.577 27 350.6 Aprilia Aprilia Racing

4 Alex Márquez 73 +3.715 1:29.683 27 348.4 Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP

5 Pedro Acosta 37 +7.930 1:30.023 27 351.8 KTM Red Bull KTM Factory Racing

6 Luca Marini 10 +7.970 1:29.515 27 354.1 Honda Honda HRC Castrol

7 Alex Rins 42 +10.671 1:29.119 27 347.3 Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP

8 Brad Binder 33 +12.270 1:29.370 27 354.1 KTM Red Bull KTM Factory Racing

9 Enea Bastianini 23 +14.076 1:29.976 27 352.9 KTM Red Bull KTM Tech3

10 Pol Espargaró 44 +16.861 1:30.204 27 349.5 KTM Red Bull KTM Tech3

11 Fabio Quartararo 20 +16.965 1:29.325 27 341.8 Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP

12 Miguel Oliveira 88 +17.677 1:29.323 27 347.3 Yamaha Prima Pramac Yamaha MotoGP

13 Ai Ogura 79 +17.928 1:29.083 27 339.6 Aprilia Trackhouse MotoGP Team

14 Fermín Aldeguer 54 +18.413 1:30.800 27 349.5 Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP

15 Franco Morbidelli 21 +27.881 1:30.542 27 342.9 Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team

16 Lorenzo Savadori 32 +34.169 1:31.121 27 347.3 Aprilia Aprilia Racing

17 Somkiat Chantra 35 +50.043 1:30.417 27 340.7 Honda Idemitsu Honda LCR

18 Michele Pirro 51 +50.303 1:30.388 27 342.9 Ducati Ducati Lenovo Team

RITIRATI

Francesco Bagnaia 63 Caduta – 4 giri dal termine 1:28.626 23 Ducati Ducati Lenovo Team

Joan Mir 36 Caduta – 18 giri completati 1:28.346 18 Honda Honda HRC Castrol

Jack Miller 43 Caduta – 23 giri completati 1:28.332 23 Yamaha Prima Pramac Yamaha MotoGP

Johann Zarco 5 Caduta – 23 giri completati 1:28.734 23 Honda Castrol Honda LCR