Ordine d’arrivo MotoGP, GP Australia 2025: sorpresa Raul Fernandez, doppio podio italiano, fuori Bagnaia

Calato il sipario sul GP d’Australia, 19° appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Phillip Island, lo spettacolo non manca mai. Un tracciato tecnico ed emozionante, molto esigente per i piloti, ma stimolante per le sfide che propone. Continui saliscendi in cui i centauri sono chiamati a massimizzare la prestazione, giocando sul filo del rischio più del solito.

Ci si chiedeva se Marco Bezzecchi sarebbe riuscito nell’impresa di imporsi in questo appuntamento. Il romagnolo, in sella all’Aprilia, era reduce dall’affermazione nella Sprint Race. Una vittoria autorevole in cui il centauro nostrano aveva fatto vedere il miglior passo senza se e senza ma. Un feeling con il layout aussie più unico che raro.

A causa del vento, il programma è stato posticipato di un’ora al fine di garantire la sicurezza dei primattori in pista. Bezzecchi, poi, doveva fare i conti con una grande difficoltà. Per quanto accaduto nel GP d’Indonesia a Mandalika, l’alfiere della Casa di Noale ha dovuto scontare un doppio long lap penalty per aver provocato l’incidente in cui è rimasto coinvolto Marc Marquez (Ducati). Un crash per cui il fenomeno spagnolo ha dovuto chiudere anzitempo la sua stagione, dopo aver vinto il titolo.

Bezzecchi ha concluso in terza posizione la sua gara, preceduto da uno straordinario Raul Fernandez (Aprilia) e dalla Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio. Notte fonda nuovamente per Francesco Bagnaia, caduto nelle ultime battute del GP quando era in 13ma posizione.

ORDINE D’ARRIVO GP AUSTRALIA MOTOGP 2025

1. Raul Fernandez (Aprilia)

2. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

3. Marco Bezzecchi (Aprilia)

4. Alex Marquez (Ducati)

5. Pedro Acosta (KTM)

6. Luca Marini (Honda)

7. Alex Rins (Yamaha)

8. Brad Binder (KTM)

9. Enea Bastianini (KTM)

10. Pol Espargaro (KTM)

11. Fabio Quartararo (Yamaha)

12. Miguel Oliveira (Yamaha)

13. Ai Ogura (Aprilia)

14. Fermin Aldeguer (Ducati)

15. Franco Morbidelli (Ducati)

16. Lorenzo Savadori (Aprilia)

17. Somkiat Chantra (Honda)

18. Michele Pirro (Ducati)

RITIRATI

Francesco Bagnaia (Ducati)

Joan Mir (Honda)

Jack Miller (Yamaha)

Johann Zarco (Honda)

RISULTATI E CLASSIFICA GP AUSTRALIA MOTOGP 2025

1 Raul Fernández 25 – 1:29.268 27 347.3 Aprilia Trackhouse MotoGP Team

2 Fabio Di Giannantonio 49 +1.418 1:28.859 27 349.5 Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team

3 Marco Bezzecchi 72 +2.410 1:28.577 27 350.6 Aprilia Aprilia Racing

4 Alex Márquez 73 +3.715 1:29.683 27 348.4 Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP

5 Pedro Acosta 37 +7.930 1:30.023 27 351.8 KTM Red Bull KTM Factory Racing

6 Luca Marini 10 +7.970 1:29.515 27 354.1 Honda Honda HRC Castrol

7 Alex Rins 42 +10.671 1:29.119 27 347.3 Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP

8 Brad Binder 33 +12.270 1:29.370 27 354.1 KTM Red Bull KTM Factory Racing

9 Enea Bastianini 23 +14.076 1:29.976 27 352.9 KTM Red Bull KTM Tech3

10 Pol Espargaró 44 +16.861 1:30.204 27 349.5 KTM Red Bull KTM Tech3

11 Fabio Quartararo 20 +16.965 1:29.325 27 341.8 Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP

12 Miguel Oliveira 88 +17.677 1:29.323 27 347.3 Yamaha Prima Pramac Yamaha MotoGP

13 Ai Ogura 79 +17.928 1:29.083 27 339.6 Aprilia Trackhouse MotoGP Team

14 Fermín Aldeguer 54 +18.413 1:30.800 27 349.5 Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP

15 Franco Morbidelli 21 +27.881 1:30.542 27 342.9 Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team

16 Lorenzo Savadori 32 +34.169 1:31.121 27 347.3 Aprilia Aprilia Racing

17 Somkiat Chantra 35 +50.043 1:30.417 27 340.7 Honda Idemitsu Honda LCR

18 Michele Pirro 51 +50.303 1:30.388 27 342.9 Ducati Ducati Lenovo Team

RITIRATI

Francesco Bagnaia 63 Caduta – 4 giri dal termine 1:28.626 23 Ducati Ducati Lenovo Team

Joan Mir 36 Caduta – 18 giri completati 1:28.346 18 Honda Honda HRC Castrol

Jack Miller 43 Caduta – 23 giri completati 1:28.332 23 Yamaha Prima Pramac Yamaha MotoGP

Johann Zarco 5 Caduta – 23 giri completati 1:28.734 23 Honda Castrol Honda LCR