Moto3, Yamanaka è il più veloce nella FP2 di Sepang. Lunetta chiude la top10

Ryusei Yamanaka ha chiuso al comando la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Malesia, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2025. Sul tracciato di Sepang abbiamo assistito ad una sessione asciutta ma con temperature non torride (25° per quanto riguarda l’aria e 27° sull’asfalto).

Il giapponese del team KTM MT ha messo a segno il miglior tempo in 2:10.160 con 93 millesimi di margine sullo spagnolo David Almansa (Honda Leopard) che precede il connazionale e compagno di scuderia Adrian Fernandez terzo a 198. Quarta posizione per l’ennesimo spagnolo, Angel Piqueras (KTM MT) a 223 millesimi, mentre in quinta si ferma il campione del mondo José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) a 302.

Sesto posto per il padrone di casa Hakim Danish (KTM MSI) a 416 millesimi dalla vetta, settimo per lo spagnolo Maximo Quiles (KTM CFMOTO Aspar) a 461, quindi ottavo il giapponese Tayio Furusato (Honda Asia) a 462, nono lo spagnolo Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) a 584, infine completa la top10 il primo degli italiani, Luca Lunetta (Honda SIC58) a 608.

Non va oltre la 12a posizione Guido Pini (KTM Dynavolt) con un distacco di 631 millesimi dalla vetta, quindi 15° Riccardo Rossi (Honda Snipers) a 821, mentre è 19° Matteo Bertelle (KTM MTA) a 1.392 con Stefano Nepa (Honda SIC58) 24* a 1.984.

A questo punto la classe più leggera si rimbocca le maniche in vista delle qualifiche che scatteranno con la Q1 alle ore 06.45 italiane (le ore 12.45 locali) con la Q2 fissata per le ore 07.10.