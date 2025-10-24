Moto3, Rueda primeggia nelle pre-qualifiche di Sepang. Lunetta e Bertelle gli unici azzurri già in Q2

Josè Antonio Rueda continua a dominare la scena anche dopo aver festeggiato con largo anticipo la certezza aritmetica del titolo e realizza il miglior tempo in 2’11″152 al circuito internazionale di Sepang nelle pre-qualifiche del Gran Premio della Malesia 2025, valevole come ventesimo e terzultimo capitolo stagionale del Mondiale Moto3.

Il giovane talento spagnolo del team Red Bull KTM Ajo ha preceduto in classifica ben quattro connazionali: il compagno di squadra Alvaro Carpe 2° a 35 millesimi, il fresco vincitore della Red Bull Rookies Cup Brian Uriarte 3° a 50 millesimi, Angel Piqueras 4° a 112 millesimi e David Almansa 5° a 121 millesimi dalla vetta nell’ultimo turno del venerdì.

In casa Italia si inseriscono tra i primi 14 e avanzano dunque direttamente al Q2 Luca Lunetta e Matteo Bertelle, rispettivamente 9° a 0.471 e 12° a 0.678 dalla miglior prestazione assoluta della sessione, mentre dovranno passare dal Q1 i vari Guido Pini 16° (a meno di mezzo decimo dalla top14), Nicola Carraro 17°, Riccardo Rossi 20° e Stefano Nepa 27°.

CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP MALESIA MOTO3 2025

1 99 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2’11.152 12 13 228.8

2 83 Alvaro CARPE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2’11.187 10 13 0.035 0.035 231.2

3 51 Brian URIARTE SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KTM 2’11.202 12 15 0.050 0.015 233.7

4 36 Angel PIQUERAS SPA FRINSA – MT Helmets – MSI KTM 2’11.264 11 14 0.112 0.062 229.7

5 22 David ALMANSA SPA Leopard Racing HONDA 2’11.273 10 13 0.121 0.009 231.7

6 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 2’11.283 11 13 0.131 0.010 232.2

7 66 Joel KELSO AUS LEVELUP-MTA KTM 2’11.449 9 12 0.297 0.166 229.7

8 12 Jacob ROULSTONE AUS Red Bull KTM Tech3 KTM 2’11.512 10 10 0.360 0.063 233.2

9 58 Luca LUNETTA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 2’11.623 12 12 0.471 0.111 231.7

10 19 Scott OGDEN GBR CIP Green Power KTM 2’11.664 14 14 0.512 0.041 227.8

11 13 Hakim DANISH MAL AEON CREDIT SIC RACING MSI KTM 2’11.820 11 14 0.668 0.156 229.7

12 18 Matteo BERTELLE ITA LEVELUP-MTA KTM 2’11.830 9 12 0.678 0.010 231.2

13 8 Eddie O’SHEA GBR GRYD – Mlav Racing HONDA 2’11.879 10 13 0.727 0.049 231.7

14 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 2’11.885 14 14 0.733 0.006 230.7

15 28 Maximo QUILES SPA CFMOTO Power Electronics Aspar Team KTM 2’11.916 10 12 0.764 0.031 229.7

16 94 Guido PINI ITA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KTM 2’11.932 12 12 0.780 0.016 231.2

17 10 Nicola CARRARO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 2’11.935 12 14 0.783 0.003 230.2

18 78 Joel ESTEBAN SPA CFMOTO Power Electronics Aspar Team KTM 2’12.034 9 12 0.882 0.099 232.7

19 6 Ryusei YAMANAKA JPN FRINSA – MT Helmets – MSI KTM 2’12.118 11 12 0.966 0.084 230.2

20 54 Riccardo ROSSI ITA Rivacold Snipers Team HONDA 2’12.135 9 12 0.983 0.017 229.7

21 5 Tatchakorn BUASRI THA Honda Team Asia HONDA 2’12.313 9 12 1.161 0.178 229.7

22 73 Valentin PERRONE ARG Red Bull KTM Tech3 KTM 2’12.335 9 11 1.183 0.022 230.7

23 95 Marco MORELLI ARG GRYD – Mlav Racing HONDA 2’12.475 9 12 1.323 0.140 229.7

24 14 Cormac BUCHANAN NZE DENSSI Racing – BOE KTM 2’12.541 11 12 1.389 0.066 221.3

25 21 Ruche MOODLEY RSA DENSSI Racing – BOE KTM 2’12.966 9 11 1.814 0.425 228.8

26 55 Noah DETTWILER SWI CIP Green Power KTM 2’13.164 13 13 2.012 0.198 227.3

27 82 Stefano NEPA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 2’13.731 12 12 2.579 0.567 229.7