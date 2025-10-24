Moto3, Angel Piqueras svetta nella FP1 di Sepang, 4° Rossi davanti a Rueda

Angel Piqueras ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Malesia, ventesimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2025. Sul tracciato di Sepang abbiamo assistito ad un turno con temperature stranamente non torride per la zona con lo spagnolo che ha chiuso con il tempo di 2:10.979 distanziando di 52 millesimi l’australiano Jacob Roulstone (Red Bull KTM Tech3) mentre è terzo il suo connazionale Joel Kelso (KTM MTA) a 106.

Quarta posizione per il nostro Riccardo Rossi (Honda Snipers) a 138, quinta per il campione del mondo José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) a 175, quindi è sesto lo spagnolo David Almansa (Honda Leopard) a 310. Settimo lo spagnolo Brian Uriarte (KTM Intact) a 331, quindi ottavo il padrone di casa Hakim Danish (KTM MSI) a 338, nono lo spagnolo Adrian Fernandez (Honda Leopard) a 390, mentre completa la top10 lo spagnolo Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) a 390.

Si ferma in 11a posizione Luca Lunetta (Honda SIC58) a 646 millesimi, quindi 16° Nicola Carraro (Honda Snipers) a 1.042, 26° Matteo Bertelle (KTM MTA) a 2.344 mentre è 27° ed ultimo Stefano Nepa (Honda SIC58) a 2.821.

A questo punto la classe più leggera si prepara per le pre-qualifiche che scatteranno alle ore 07.15 italiane (le ore 13.15 locali) e andranno a definire la top14 che potrà evitare la Q1 nel corso delle qualifiche di domani.