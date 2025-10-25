Moto3, David Almansa centra la pole a Sepang. Pini 4° alle spalle di Rueda

David Almansa ha centrato la pole position del Gran Premio di Malesia, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2025. Sul tracciato di Sepang lo spagnolo del team Honda Leopard ha piazzato il miglior tempo proprio sotto la bandiera a scacchi con il tempo di 2:09.846 precedendo per 94 millesimi sul giapponese Taiyo Furusato (Honda Asia) mentre completa la prima fila il campione del mondo José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) a 230.

Quarta posizione per il primo degli italiani Guido Pini (KTM IntactGP) a 308, quinta per lo spagnolo Brian Uriarte (KTM IntactGP) a 393, mentre in sesta troviamo il connazionale Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) a 450. Settimo l’argentino Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) a 451, ottavo lo spagnolo Maximo Quiles (CFMoto Aspar) a 505 quindi nono il suo connazionale Angel Piqueras (Honda Leopard) a 581 davanti al nostro Luca Lunetta (Honda SIC58) decimo a 835.

Si ferma in 18a posizione Matteo Bertelle (KTM MTA) davanti a Nicola Carraro (Honda Snipers), quindi 22a per Riccardo Rossi (Honda Snipers), davanti a Stefano Nepa (Honda SIC58) che scatterà dalla 23a casella della griglia di partenza.

A questo punto la classe più leggera si prepara per la gara di domani che prenderà il via alle ore 05.00 italiane (le ore 11.00 locali) con José Antonio Rueda che proverà a centrare l’undicesimo successo stagionale.