MotoGP, GP Indonesia 2025. Sabato una mini-opportunità per Bezzecchi e Acosta? Ducati attardate, ma durerà?

Tra la notte e la mattinata italiana di sabato 4 ottobre andranno in scena le qualifiche e la Sprint di Mandalika. Si comincerà a fare sul serio molto presto nell’appuntamento indonesiano, in ogni senso. D’altronde, il venerdì ha partorito un esito sorprendente, ossia il fatto che entrambi i piloti del Ducati Factory Team debbano passare dal Q1.

Marc Marquez è caduto due volte, confermando la propria idiosincrasia per il tracciato edificato sull’Isola di Lombok. Peggio ancora è andata al suo compagno di squadra Francesco Bagnaia, tornato “Mister Hyde” dopo essersi riproposto in formato “Dottor Jekyll” a Motegi. Sia l’uno che l’altro rischiano di dover partire molto attardati e dovranno gestire una situazione delicata.

Per la verità, se non fosse per Fermin Aldeguer (secondo nella tabella dei tempi delle pre-qualifiche), Ducati avrebbe sofferto in blocco. Alex Marquez è entrato nel Q2 per il rotto della cuffia, mentre i centauri del Team VR46 (che di fatto corre in casa dello sponsor) sono molto attardati. Si tratta di un’opportunità per tanti altri? Diciamo che il terreno è fertile per un’eventuale sorpresa.

Occhio allora a Marco Bezzecchi e Pedro Acosta, i soliti “Best of the rest” al di fuori del branco di Borgo Panigale. Il romagnolo e l’iberico, vista l’iniziale malaparata dei ducatisti, potrebbero anche accarezzare l’idea di essere “Best” in senso assoluto, seppur “just for one day” come cantava David Bowie in una delle sue hit più celebri. Attenzione però anche alle Honda, soprattutto perché Luca Marini è piaciuto e ha già dimostrato di saper essere molto competitivo nel contesto indonesiano.

Molto dipenderà dall’esito delle qualifiche. Sia Marquez che Bagnaia sono ancora in tempo a raddrizzare un weekend nato sotto una cattiva stella. Conta il giusto, poiché sappiamo bene come il Mondiale sia già stato vinto matematicamente da El Trueno de Cervera, ma il morale e la fiducia sono talvolta indipendenti dall’aritmetica.