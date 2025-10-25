Moto2, equilibrio totale nella FP2 di Sepang. Dixon comanda, Vietti 6° mentre Moreira e Gonzalez si marcano

Jake Dixon ha chiuso al comando la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Malesia, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2025. Sul tracciato di Sepang il britannico del team Boscoscuro Marc VDS ha fatto fermare i cronometri sul 2:03.633 con un margine di vantaggio di appena 9 millesimi sullo spagnolo Aron Canet (Kalex Fantic) e di 47 sul suo connazionale David Munoz (Red Bull KTM Ajo).

Quarta posizione per un altro iberico, Albert Arenas (Kalex Gresini) a 96 millesimi, mentre è quinto il colombiano David Alonso (Kalex CFMoto Aspar) a 153 confermando come i distacchi nella top5 fossero davvero ridottissimi. In sesta posizione troviamo il primo degli italiani, Celestino Vietti (Boscoscuro HDR) a 4 decimi esatti da Dixon, quindi in settima posizione lo spagnolo Marcos Ramirez (Kalex American) a 415 millesimi, davanti al connazionale Izan Guevara (Boscoscuro Pramac Yamaha Moto2) ottavo a 469.

Si ferma in nona posizione il nostro Tony Arbolino (Boscoscuro Pramac Yamaha Moto2) a 565 millesimi, mentre completa la top10 il belga Barry Baltus (Kalex Fantic) a 586, davanti allo spagnolo Daniel Holgado (Kalex CFMoto Aspar) a 621. Non va oltre la 13a posizione il brasiliano Diogo Moreira (Kalex Italtrans) a 712 millesimi dalla vetta, con 14 millesimi di vantaggio sul suo rivale per il titolo, lo spagnolo Manuel Gonzalez (Kalex Intact GP) che chiude 14° a 726. Ricordiamo che i due sono divisi da appena 2 lunghezze in classifica generale, per un finale di campionato che si annuncia elettrizzante.

A questo punto mediana si rimbocca le maniche in vista delle qualifiche che scatteranno con la Q1 alle ore 07.40 italiane (le ore 13.40 locali) con la Q2 fissata per le ore 08.05.