Moto2: Moreira a Sepang per il sorpasso su Gonzalez. Dietro si accende la lotta per la terza piazza

Dopo il Gran Premio di Australia il Mondiale Moto2 prosegue con il ventesimo appuntamento del suo calendario. Ci si sposta ora in Asia per affrontare il weekend del Gran Premio della Malesia 2025. Si entra nella fase decisiva della stagione e la lotta per il titolo sembra sempre più aperta. Manuel Gonzalez è ancora in testa alla classifica piloti ma tutto potrebbe cambiare.

Lo spagnolo è reduce da un weekend a Philip Island non perfetto, concluso solo con il settimo posto in gara. Il suo rivale per il campionato, Diogo Moreira è invece riuscito a salire sul podio sul gradino più basso e, dopo la vittoria in Indonesia, ora minaccia da vicino la leadership del pilota iberico. Sono infatti solo due i punti di differenza tra i due ed a Sepang potrebbe inscenarsi un nuovo duello.

La costanza di Moreira ha tenuto acceso il sogno Mondiale per il brasiliano che vuole ora continuare la sua rimonta. Gonzalez deve invece necessariamente reagire dopo i vari problemi degli ultimi GP per riallungare in vista delle ultime tappe. Se il duello per il titolo è più che accesso, la lotta per la terza posizione non è da meno. Ben tre piloti racchiusi in 22 punti, tutti alla ricerca della terza piazza occupata ora da Aron Canet.

Dietro allo spagnolo però mettono pressione Barry Baltus e Jake Dixon, desiderosi di terminare nel migliore dei modi una stagione di alti e bassi. Non vanno dimenticati gli italiani, nettamente in difficoltà nelle ultime uscite. Celestino Vietti spera di tornare a disputare a Sepang un weekend positivo, nel circuito che nel 2024 lo vide vincitore.