Moto2, Gonzalez detta il passo nelle pre-qualifiche di Sepang. Moreira insegue, Arbolino in Q2

Manuel Gonzalez chiude alla grande il venerdì di Sepang e firma il miglior tempo assoluto nelle pre-qualifiche del Gran Premio della Malesia 2025, valevole come ventesimo e terzultimo appuntamento stagionale del Mondiale Moto2. Lo spagnolo del team Intact ha fermato il cronometro in 2’04″166, avvicinandosi a soli 35 millesimi dal record della pista siglato in FP1 da Jake Dixon.

Il britannico del team Marc VDS si è poi confermato ad alti livelli anche nell’ultimo turno di giornata, collocandosi al posto d’onore con un distacco di 52 millesimi dal leader del campionato. Gonzalez può sorridere anche per i 445 millesimi rifilati al suo rivale per il titolo Diogo Moreira, infatti il brasiliano del team Italtrans (secondo nella generale a -2 dalla testa) non è andato oltre la decima piazza accedendo comunque direttamente al Q2.

Segnali positivi in questa sessione sul giro secco anche per l’iberico Albert Arenas, terzo a 116 millesimi, che ha preceduto nell’ordine il belga Barry Baltus (4° a 0.127), lo spagnolo Daniel Holgado (5° a 0.154) ed il rookie colombiano David Alonso (6° a 0.157). Bilancio in chiaroscuro per l’Italia, con Tony Arbolino 9° a 0.391 e Celestino Vietti solo 23° a 1.035 dovendo quindi passare dal Q1.

CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP MALESIA MOTO2 2025

1 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 2’04.166 12 15 273.4

2 96 Jake DIXON GBR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 2’04.218 11 15 0.052 0.052 271.3

3 75 Albert ARENAS SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 2’04.282 11 15 0.116 0.064 274.8

4 7 Barry BALTUS BEL Fantic Racing KALEX 2’04.293 13 16 0.127 0.011 272.7

5 27 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO RCB Aspar Team KALEX 2’04.320 11 15 0.154 0.027 269.3

6 80 David ALONSO COL CFMOTO RCB Aspar Team KALEX 2’04.323 12 15 0.157 0.003 275.5

7 44 Aron CANET SPA Fantic Racing KALEX 2’04.353 10 13 0.187 0.030 270.0

8 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 2’04.462 9 12 0.296 0.109 269.3

9 14 Tony ARBOLINO ITA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 2’04.557 9 11 0.391 0.095 274.8

10 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 2’04.611 14 16 0.445 0.054 270.0

11 12 Filip SALAC CZE ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 2’04.655 3 15 0.489 0.044 272.7

12 17 Daniel MUÑOZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 2’04.719 3 12 0.553 0.064 270.6

13 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 2’04.720 2 15 0.554 0.001 277.6

14 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 2’04.766 10 13 0.600 0.046 274.1

15 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 2’04.771 13 16 0.605 0.005 273.4

16 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR – FRINSA – MSI BOSCOSCURO 2’04.881 6 10 0.715 0.110 275.5

17 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 2’04.913 3 13 0.747 0.032 270.6

18 15 Darryn BINDER RSA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 2’04.941 12 15 0.775 0.028 274.1

19 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 2’05.084 10 13 0.918 0.143 273.4

20 24 Marcos RAMIREZ SPA Onlyfans American Racing Team KALEX 2’05.110 13 14 0.944 0.026 271.3

21 9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 2’05.154 7 10 0.988 0.044 273.4

22 21 Alonso LOPEZ SPA Sync SpeedRS Team BOSCOSCURO 2’05.175 2 15 1.009 0.021 271.3

23 13 Celestino VIETTI ITA Sync SpeedRS Team BOSCOSCURO 2’05.201 2 16 1.035 0.026 274.8

24 64 Mario AJI INA Idemitsu Honda Team Asia KALEX 2’05.202 3 14 1.036 0.001 273.4

25 16 Joe ROBERTS USA Onlyfans American Racing Team KALEX 2’05.240 10 13 1.074 0.038 269.3

26 71 Ayumu SASAKI JPN RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 2’05.274 2 14 1.108 0.034 274.8

27 92 Yuki KUNII JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 2’05.611 11 14 1.445 0.337 272.7

28 29 Harrison VOIGHT AUS QJMOTOR – FRINSA – MSI BOSCOSCURO 2’06.604 12 15 2.438 0.993 272.7

29 20 Azroy ANUAR MAL PETRONAS MIE Racing RW KALEX 2’07.953 9 10 3.787 1.349 268.6

30 55 Helmi AZMAN MAL PETRONAS MIE Racing RW KALEX 2’08.279 14 14 4.113 0.326 267.9