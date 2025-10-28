Mondiali taekwondo 2025 oggi: orari 28 ottobre, tv, programma, streaming, italiani in gara

L’Italia torna sul tatami in occasione della quinta giornata dei Campionati Mondiali 2025 di taekwondo, appuntamento clou della stagione post-olimpica in corso di svolgimento a Wuxi (Cina). Quest’oggi, martedì 28 ottobre, verranno assegnati altri due titoli nella prima rassegna iridata del nuovo quadriennio a cinque cerchi verso i Giochi di Los Angeles 2028.

Dopo l’argento di Simone Alessio nella -87 kg, la spedizione azzurra spera di giocarsi qualcosa di importante anche nei -68 kg con Ludovico Iurlaro. Il diciottenne nativo di Brindisi, bronzo europeo U21 nel 2024, dovrà cominciare il suo cammino addirittura dai 64mi di finale non avendo ranking in questa categoria e anche in caso di vittoria al debutto entrerebbe in rotta di collisione al secondo turno con il forte cinese Diao Lixingjun.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming della quinta giornata dei Mondiali 2025 di taekwondo. Tutti gli incontri odierni saranno visibili in diretta streaming su worldtaekwondo.org e sul canale Youtube di World Taekwondo fino ai quarti, con semifinali e finali su Olympic Channel; in diretta live testuale su OA Sport dagli ottavi in poi.

CALENDARIO MONDIALI TAEKWONDO OGGI

Martedì 28 ottobre

2.00 Preliminari -68 kg uomini e -67 kg donne

8.00 Ottavi e quarti di finale -68 kg uomini e -67 kg donne

11.00 Semifinali e finali -68 kg uomini e -67 kg donne

PROGRAMMA MONDIALI TAEKWONDO OGGI: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: canale Youtube di World Taekwondo e worldtaekwondo.org fino ai quarti, poi semifinali e finali su Olympic Channel.

Diretta Live testuale: OA Sport (dagli ottavi in poi).

MONDIALI TAEKWONDO 2025: GLI ITALIANI IN GARA OGGI

Ludovico Iurlaro (68 kg).