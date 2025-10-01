Mondiali canoa slalom, l’Italia è sesta nel kayak a squadre maschile

La terza giornata di gare dei Mondiali di canoa slalom, competizione in corso di svolgimento a Sydney, in Australia, si conclude con le gare a squadre del kayak. L’Italia deve rinviare ulteriormente l’appuntamento con la prima medaglia e taglia il traguardo in sesta posizione.

La Francia conquista la medaglia d’oro ed è campione del mondo grazie al percorso netto completato con il tempo di 95.30. I transalpini s’impongono in volata, al termine di una gara risolta sul filo di lana, precedendo il Giappone, secondo con 95.36, di soli sei millesimi e la Gran Bretagna, terza, di dieci.

L’Italia, formazione composta dall’olimpionico di Parigi 2024 Giovanni De Gennaro, Xabier Ferrazzi e Marcello Beda, completa il suo percorso, con due penalità, in 97.59. L’equipaggio azzurro, che nella rassegna iridata del 2023 aveva conquistato la quarta posizione, chiude in sesta posizione.

Nella gara femminile la Cechia conquista la medaglia d’oro e il titolo iridato completando il percorso netto in 103.22. Taglia il traguardo in seconda posizione la Germania, medaglia d’argento con il tempo di 106.48 e due penalità, mentre completa il podio la Slovenia che termina la propria performance con il percorso netto in 107.73.