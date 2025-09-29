Canoa slalom, ori per David Llorente ed Alena Marx nel kayak cross individuale ai Mondiali di Sydney

Sono scattati nella notte italiana i Mondiali senior 2025 di canoa slalom: a Sydney, in Australia, la rassegna iridata si è aperta con la specialità non olimpica del kayak cross individuale che, oltre ad assegnare le medaglie, è servita anche come qualificazione al primo round del kayak cross ad eliminazione diretta, in programma sabato 4 ottobre.

Nel kayak cross individuale maschile si impone lo spagnolo David Llorente, che completa il percorso in 55.21, rifilando 1.12 al britannico Joseph Clarke, d’argento in 56.33, e 1.68 al ceco Jakub Krejci, di bronzo in 56.89. Tra i 42 qualificati per la fase ad eliminazione diretta ci sono anche i due azzurri in gara: 17° Giovanni De Gennaro in 59.09, a 3.88, 25° Xabier Ferrazzi in 59.93, a 4.72.

Nel kayak cross individuale femminile il titolo iridato va all’elvetica Alena Marx, vittoriosa con il crono di 62.09, andando a precedere la slovena Ajda Novak, alla piazza d’onore in 63.07, a 0.98, e la brasiliana Ana Satila, sul gradino più basso del podio in 63.23, a 1.14. Tra le 42 atlete che passano alla fase ad eliminazione diretta c’è anche l’unica azzurra al via, Chiara Sabattini, 12ma in 64.27, a 2.18.