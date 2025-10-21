Milano sfida Scandicci, Conegliano cerca riscatto: notte di stelle in Serie A1 femminile con gli anticipi della 13ma giornata

È un mercoledì grandi firme per il volley femminile italiano, con due sfide che vedono in campo tre big e una outsider per la vittoria del campionato. Si giocano domani sera, infatti, Monviso–Conegliano e uno degli scontri più attesi di tutta la stagione, quello tra Scandicci e Milano. Sono i due anticipi della 13ª giornata di Serie A1, che si disputerà a dicembre in concomitanza con il Mondiale per Club, competizione che coinvolgerà Conegliano e Scandicci, le due finaliste della Champions League dello scorso anno.

Si parte alle 20.00 al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte con le padrone di casa del Wash4Green Monviso che ospitano la Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano. Le venete arrivano dalla prima sconfitta in una finale dopo 18 vittorie in Italia: la Supercoppa contro Milano ha lasciato dietro a sé una scia di interrogativi in casa veneta, tra chi parla già apertamente di fine di un ciclo e chi minimizza. La verità, in questo caso, difficilmente si troverà a metà. Conegliano è e rimane una corazzata — e anche le corazzate, ogni tanto, qualche inghippo lo hanno — ma l’impressione è che non sia finito nulla e che ci siano tutti i presupposti per un’altra grande stagione delle venete, che devono ancora smaltire qualche scoria della lunga estate in Nazionale di gran parte delle protagoniste.

In ogni caso, con una vittoria Conegliano aggancerebbe la capolista Novara, a parità di partite, visto che le venete devono recuperare il match contro Milano.

L’impressione è che per Monviso, che ha mostrato a sprazzi buone cose in questa prima fase del torneo, questo sia il peggior momento per affrontare Conegliano, squadra che scenderà in campo con tanta voglia di riscatto. Le sconfitte, però, a volte vengono mal digerite e, se il 2-3 con Milano avesse lasciato un “bug” in casa veneta, Akrari e compagne dovranno provare ad approfittarne. Le piemontesi fin qui hanno collezionato solo 3 punti in quattro partite, perdendo entrambe le gare casalinghe: arrivano dalla sconfitta nel derby con Cuneo e proveranno a giocarsela come al debutto contro Scandicci, quando riuscirono a strappare un set.

Alle 20.30 si apre il sipario su una sfida che promette spettacolo puro: di fronte la finalista scudetto dello scorso anno, fresca vincitrice del primo trofeo della sua storia in Italia, la Supercoppa, e la finalista della Champions League 2023, Scandicci, che il primo titolo nazionale lo cerca ancora. Da una parte c’è una Milano sulle ali dell’entusiasmo, che ha iniziato la stagione in punta di piedi dopo gli addii pesanti di Orro e Sylla, ma che alla prima occasione importante ha saputo trasformarsi in regina.

Dall’altra parte una Scandicci in cerca di risposte: dopo il buon avvio in campionato, una settimana fa le toscane sono incappate in una delle sconfitte più nette della loro storia recente, cedendo 3-0 sul campo di Cuneo, quasi senza reagire. Domenica scorsa si è rischiato il bis nel derby con Firenze, che conduceva 2-1, prima che Antropova e compagne trovassero la chiave per ribaltare la situazione e tornare al successo.

Ma le nubi sul cielo della Savino del Bene non si sono ancora dissolte: potrebbero schiarirsi o addensarsi ulteriormente domani sera contro una Milano in fiducia, in una partita che dirà molto su quale delle due squadre ha davvero la forza per tenere il passo di Conegliano e Novara, che al momento comanda solitaria la classifica.