Mauro Sacripanti, vice-campione d’Italia di beach volley

Appena salito per la quarta volta sul podio del Campionato Italiano, Mauro Sacripanti si racconta ai microfoni di Simona Bastiani ed Enrico Spada dopo un’altra stagione da protagonista.

Nelle prime tre edizioni aveva condiviso il podio con Manuel Alfieri, ma stavolta è stato proprio lui a fermare il sogno tricolore di Sacripanti, che ha comunque conquistato un argento prezioso in coppia con Giacomo Titta.

La sua intervista è un vero manuale di beach volley: organizzazione, passione, visione e dedizione totale verso uno sport che vive 365 giorni l’anno.

Mauro Sacripanti, nonostante una carriera già importante, è solo a metà del suo percorso e guarda avanti con fame e determinazione, deciso a crescere ancora e a puntare sempre più in alto.

️ Intervista di Simona Bastiani ed Enrico Spada

Dalla sabbia, con il cuore.

